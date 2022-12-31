Giriş Tarihi: 31.12.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 18:28

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Cristiano Ronaldo transferi sonrası imzayı atıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımda olumlu bir hava yakaladı. Taraftarlarla çabuk kaynaşan Jesus, üst üste alınan iyi sonuçlarla birlikte zirveye tutundu. Sezon öncesi kurulan güçlü kadronun devamı niteliğinde devre arasında da transferlerini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, flaş bir yıldızla anlaşmak üzere. Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında sarı-lacivertli ekibe müjde niteliğinde bir haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…