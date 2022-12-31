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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Cristiano Ronaldo transferi sonrası imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 31.12.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 18:28

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Cristiano Ronaldo transferi sonrası imzayı atıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımda olumlu bir hava yakaladı. Taraftarlarla çabuk kaynaşan Jesus, üst üste alınan iyi sonuçlarla birlikte zirveye tutundu. Sezon öncesi kurulan güçlü kadronun devamı niteliğinde devre arasında da transferlerini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, flaş bir yıldızla anlaşmak üzere. Cristiano Ronaldo'nun transferi sonrasında sarı-lacivertli ekibe müjde niteliğinde bir haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Cristiano Ronaldo transferi sonrası imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamladıktan sonra yeni sezona Jorge Jesus ile giren Fenerbahçe, şampiyonluğa kenetlendi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Cristiano Ronaldo transferi sonrası imzayı atıyor…

Portekizli çalıştırıcının yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de iyi sonuçlarla taraftarıyla bütünleşen Kanarya, transferde flaş bir adım atmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Cristiano Ronaldo transferi sonrası imzayı atıyor…

Kadrosunda Michy Batshuayi, Joshua King ve Joao Pedro gibi yıldız golcüleri bulunduran Fenerbahçe'ye bir golcü transferi için daha müjdeli haber geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Cristiano Ronaldo transferi sonrası imzayı atıyor…

Golcü arayışındaki Fenerbahçe'nin bir süredir temasta olduğu Vincent Aboubakar, sarı lacivertli takıma gelmeyi kabul etmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Cristiano Ronaldo transferi sonrası imzayı atıyor…

Sarı-lacivertliler, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a imza atmasının ardından uzun süredir peşinde koştuğu yıldızı kadrosuna katabilecek.

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