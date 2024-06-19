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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak
Giriş Tarihi: 19.06.2024 23:26 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 23:28

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla bitiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir atılım yapan sarı-lacivertli ekip, yaz transfer sezonunda da dünyaca ünlü yıldız isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu sırada Galatasaray'a kaptırdığı Michy Batshuayi'nin yerini doldurmak isteyen Kanarya, Jose Mourinho'nun da etkisiyle yılın transferini yapacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de rekorlarla dolu bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, 99 puan ve 99 golle ikinci sırada kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak

Portekizli efsane teknik direktör ile hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de şampiyonluklar yaşamayı hedefleyen Kanarya, yıldız oyuncuları kadrosuna katacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak

Bu sırada Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'a transfer olacak olan Michy Batshuayi'nin de üzüntüsünü yaşıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak

BATSHUAYI GALATASARAY'A GİDİYOR

Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldız isimlerinden Michy Batshuayi, ezeli rakibi Galatasaray'a imza atmak üzere.

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