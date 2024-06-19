Giriş Tarihi: 19.06.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
23:28
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yılın transferini Fenerbahçe yapıyor! Michy Batshuayi’yi bile unutturacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla bitiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir atılım yapan sarı-lacivertli ekip, yaz transfer sezonunda da dünyaca ünlü yıldız isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu sırada Galatasaray'a kaptırdığı Michy Batshuayi'nin yerini doldurmak isteyen Kanarya, Jose Mourinho'nun da etkisiyle yılın transferini yapacak. İşte son dakika haberinin detayları…