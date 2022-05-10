EMİRHAN İLKHAN DİKKAT ÇEKTİ

Ancak bu üç ismin dışında hiç hesapta olmayan bir futbolcu dikkatleri çekti: Emirhan İlkhan... Maç boyunca etkili performans gösteren ve teknik direktör Valerien İsmael'in de ifadesiyle Rachid Ghezzal'dan sonra en öne çıkan oyuncu olan 17 yaşındaki Emirhan, scoutları kendisine hayran bıraktı.

