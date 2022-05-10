Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:43
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
09:56
Son dakika: Fenerbahçe maçında Avrupalı scoutlar hayran kaldı! "Yeteneklerini fark ettim"
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Valerien Ismael, genç oyuncusuna Fenerbahçe derbisinde 9o dakika şans verdi. Avrupa'dan gelen scoutlar, listelerinde olmamasına rağmen maçın sonunda Emirhan'ın ismini işaretledi. Genç futbolcu son iki haftada da takibe alınacak. İşte Beşiktaş'ta scoutların ilgisini çeken oyuncuları...