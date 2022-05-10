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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe maçında Avrupalı scoutlar hayran kaldı! "Yeteneklerini fark ettim"
Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 09:56

Son dakika: Fenerbahçe maçında Avrupalı scoutlar hayran kaldı! "Yeteneklerini fark ettim"

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Valerien Ismael, genç oyuncusuna Fenerbahçe derbisinde 9o dakika şans verdi. Avrupa'dan gelen scoutlar, listelerinde olmamasına rağmen maçın sonunda Emirhan'ın ismini işaretledi. Genç futbolcu son iki haftada da takibe alınacak. İşte Beşiktaş'ta scoutların ilgisini çeken oyuncuları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Fenerbahçe maçında Avrupalı scoutlar hayran kaldı! Yeteneklerini fark ettim

Yeni sezon için transfer müjdesi veren Valerien Ismael, takımdaki bazı oyuncuların biletisin kesti. Gözler yeni yapılacak transferlere çevrildi.

Son dakika: Fenerbahçe maçında Avrupalı scoutlar hayran kaldı! Yeteneklerini fark ettim

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Valerien, daha fazla gol atabilecek bir golcüye ihtiyaç duyduklarını ifade ederek Batshuayi'nin performansını eleştirdi.

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Son dakika: Fenerbahçe maçında Avrupalı scoutlar hayran kaldı! Yeteneklerini fark ettim

Batshuayi Süper Lig'de iki kez üste penaltıyı direğe isabetledi. Oyundan alından Belçikalı yıldız, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Son dakika: Fenerbahçe maçında Avrupalı scoutlar hayran kaldı! Yeteneklerini fark ettim

AVRUPA DEVLERİNİN SCOUTLARI GENÇLERİ İZLEDİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbide İtalyan, Alman ve Fransız takımlarının scoutları Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı'yı izledi.

Son dakika: Fenerbahçe maçında Avrupalı scoutlar hayran kaldı! Yeteneklerini fark ettim

EMİRHAN İLKHAN DİKKAT ÇEKTİ

Ancak bu üç ismin dışında hiç hesapta olmayan bir futbolcu dikkatleri çekti: Emirhan İlkhan... Maç boyunca etkili performans gösteren ve teknik direktör Valerien İsmael'in de ifadesiyle Rachid Ghezzal'dan sonra en öne çıkan oyuncu olan 17 yaşındaki Emirhan, scoutları kendisine hayran bıraktı.

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