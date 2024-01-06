Giriş Tarihi: 06.01.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
19:03
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe gökte aradığını yerde buldu! Stefan Savic'in yerine eski yıldız geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 17 maçta 44 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Devre arasında yapacağı transferlerle yıllar süren hasreti sona erdirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Stefan Savic'in yerine bomba gibi bir ismi gündemine aldı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...