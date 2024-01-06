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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe gökte aradığını yerde buldu! Stefan Savic'in yerine eski yıldız geliyor...
Giriş Tarihi: 06.01.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 19:03

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe gökte aradığını yerde buldu! Stefan Savic'in yerine eski yıldız geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 17 maçta 44 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Devre arasında yapacağı transferlerle yıllar süren hasreti sona erdirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Stefan Savic'in yerine bomba gibi bir ismi gündemine aldı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe gökte aradığını yerde buldu! Stefan Savic’in yerine eski yıldız geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, 17 maçta 44 puan topladı ve liderlik koltuğunda oturuyor. Devre arasında yapacağı transferlerle yıllar süren hasreti sona erdirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Stefan Savic'in yerine bomba gibi bir ismi gündemine aldı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe gökte aradığını yerde buldu! Stefan Savic’in yerine eski yıldız geliyor...

Yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe gökte aradığını yerde buldu! Stefan Savic’in yerine eski yıldız geliyor...

Son olarak ligde Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler, dev derbiden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe gökte aradığını yerde buldu! Stefan Savic’in yerine eski yıldız geliyor...

Bu skorla beraber puanını 44 yapan Kanarya, ezeli rakibi Cimbom'un averaj farkıyla üstünde 1. sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe gökte aradığını yerde buldu! Stefan Savic’in yerine eski yıldız geliyor...

Fenerbahçe, ligin 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak ve 3 puanı hedefleyecek.

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