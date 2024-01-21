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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte İsmail Kartal'ın açıkladığı isim! Yeni golcü belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 16:29

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte İsmail Kartal'ın açıkladığı isim! Yeni golcü belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan ve Çağlar Söyüncü'de sona gelen Kanarya, İsmail Kartal'ın açıkladığı yerli golcüsünü de buldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte İsmail Kartal’ın açıkladığı isim! Yeni golcü belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte İsmail Kartal’ın açıkladığı isim! Yeni golcü belli oldu...

Bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde çalışmalarını hızlandırdı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte İsmail Kartal’ın açıkladığı isim! Yeni golcü belli oldu...

Kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan ve Çağlar Söyüncü'de sona gelen Kanarya, İsmail Kartal'ın açıkladığı yerli golcüsünü de buldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ve tüm detaylar...


Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte İsmail Kartal’ın açıkladığı isim! Yeni golcü belli oldu...

Süper Lig'de oynadığı 20 maçın ardından 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte İsmail Kartal’ın açıkladığı isim! Yeni golcü belli oldu...

Sarı-lacivertlilerde sergilenen futbol ise taraftarları mutlu etti.

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