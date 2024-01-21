Giriş Tarihi: 21.01.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
16:29
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte İsmail Kartal'ın açıkladığı isim! Yeni golcü belli oldu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan ve Çağlar Söyüncü'de sona gelen Kanarya, İsmail Kartal'ın açıkladığı yerli golcüsünü de buldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ve tüm detaylar...