Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Forvet için öncelikli adaylardan olan Sörloth'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye Norveçli futbolcudan kötü haber geldi. Sörloth'un yeni takımı ise belli oldu. İşte transfer haberinin detayları...