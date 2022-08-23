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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi reddetti! Yeni takımı belli oldu...
Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 09:42

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexander Sörloth Fenerbahçe'yi reddetti! Yeni takımı belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Forvet için öncelikli adaylardan olan Sörloth'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye Norveçli futbolcudan kötü haber geldi. Sörloth'un yeni takımı ise belli oldu. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexander Sörloth Fenerbahçe’yi reddetti! Yeni takımı belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Forvet için öncelikli adaylardan olan Sörloth'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye Norveçli futbolcudan kötü haber geldi. Sörloth'un yeni takımı ise belli oldu. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexander Sörloth Fenerbahçe’yi reddetti! Yeni takımı belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u sahasında 4-2 yenen Fenerbahçe'de transferde de hareketli günler yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexander Sörloth Fenerbahçe’yi reddetti! Yeni takımı belli oldu...

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya, takımdan ayrılma kararı aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexander Sörloth Fenerbahçe’yi reddetti! Yeni takımı belli oldu...

4 YILLIK İMZA ATACAK

Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaştı. Belçika'ya giden genç oyuncu 4 yıllık imza atacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alexander Sörloth Fenerbahçe’yi reddetti! Yeni takımı belli oldu...

21 yaşındaki orta saha için 500 bin Euro bonservis bedeli öderken bir sonraki satıştan da %40 pay verecek. Ayrıca satılma durumunda öncelik F.Bahçe'de olacak.

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