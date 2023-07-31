Giriş Tarihi: 31.07.2023 15:34
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
15:34
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Beşiktaş olmadı, Fenerbahçe'ye gidiyor! Tete'nin yerine bir başka yıldız...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlamış, Sassuolo'dan Mert Müldür'le de transfer görüşmelerine başlandığını duyurmuştu. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesh eden Tete ile görüşen ancak henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, alternatifini buldu. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncu için girişimlere başladı. İşte tüm detaylar...