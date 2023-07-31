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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Beşiktaş olmadı, Fenerbahçe'ye gidiyor! Tete'nin yerine bir başka yıldız...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 15:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Beşiktaş olmadı, Fenerbahçe'ye gidiyor! Tete'nin yerine bir başka yıldız...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlamış, Sassuolo'dan Mert Müldür'le de transfer görüşmelerine başlandığını duyurmuştu. Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesh eden Tete ile görüşen ancak henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, alternatifini buldu. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncu için girişimlere başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Beşiktaş olmadı, Fenerbahçe’ye gidiyor! Tete’nin yerine bir başka yıldız...

Transferde dur durak bilmeyen Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür sonrası Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan yıldız isim için devreye girdi. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Beşiktaş olmadı, Fenerbahçe’ye gidiyor! Tete’nin yerine bir başka yıldız...

Yaz transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Beşiktaş olmadı, Fenerbahçe’ye gidiyor! Tete’nin yerine bir başka yıldız...

Kısa bir süre önce Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'yi menajeri ile birlikte İstanbul'da davet eden ve teklifini sunan Fenerbahçe sambacı yıldızın kararını bekliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Beşiktaş olmadı, Fenerbahçe’ye gidiyor! Tete’nin yerine bir başka yıldız...

Shakhtar Donetsk'le yollarını ayırdıktan sonra serbest oyuncu konumunda yer alan 23 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu için Fenerbahçe, 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte senelik 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkmayı planlıyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Beşiktaş olmadı, Fenerbahçe’ye gidiyor! Tete’nin yerine bir başka yıldız...

5 MİLYON MAAŞ TALEP ETTİ

Ancak Sambacı'nın, 5 milyon Euro yıllık ve imza parası olarak da 2.5 milyon Euro'ya yakın bir talebinin olduğu öne sürülmüştü.

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