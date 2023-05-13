Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu ayrılık Fenerbahçe’yi kahredecek! 4 milyona gidip 20 milyona satılacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son maçta Giresunspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir darbe alan Fenerbahçe, buna karşın gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında bonservisini aldığı Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya kiralayan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi için pazarlıklara başlarken, bir başka yıldızın ayrılığı Fenerbahçelileri adeta kahredecek. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...