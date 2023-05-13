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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu ayrılık Fenerbahçe'yi kahredecek! 4 milyona gidip 20 milyona satılacak...
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:55

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu ayrılık Fenerbahçe'yi kahredecek! 4 milyona gidip 20 milyona satılacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son maçta Giresunspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir darbe alan Fenerbahçe, buna karşın gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında bonservisini aldığı Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya kiralayan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi için pazarlıklara başlarken, bir başka yıldızın ayrılığı Fenerbahçelileri adeta kahredecek. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu ayrılık Fenerbahçe’yi kahredecek! 4 milyona gidip 20 milyona satılacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son maçta Giresunspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir darbe alan Fenerbahçe, buna karşın gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında bonservisini aldığı Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya kiralayan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi için pazarlıklara başlarken, bir başka yıldızın ayrılığı Fenerbahçelileri adeta kahredecek. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu ayrılık Fenerbahçe’yi kahredecek! 4 milyona gidip 20 milyona satılacak...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlamasını yaparken, flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu ayrılık Fenerbahçe’yi kahredecek! 4 milyona gidip 20 milyona satılacak...

Bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdüren, bir yandan da gelecek sezon için kadro planlaması yapan Fenerbahçe yönetimi, ilk hamlesini gerçekleştirmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu ayrılık Fenerbahçe’yi kahredecek! 4 milyona gidip 20 milyona satılacak...

Sarı-lacivertliler, sezon başında Göztepe'den 500 bin Euro'ya kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu ayrılık Fenerbahçe’yi kahredecek! 4 milyona gidip 20 milyona satılacak...

Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından eldivenleri giyen 24 yaşındaki kaleci için İzmir ekibine 1 milyon 200 bin Euro bedel ödenecek.

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