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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu! Enner Valencia'nın yerine o geliyor...
Giriş Tarihi: 11.05.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 22:25

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu! Enner Valencia'nın yerine o geliyor...

Süper Lig'de 68 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ligde son olarak Giresunspor ile 1-1 berabere berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara almıştı. Sarı-lacivertli ekipte bu skor sonrası yönetim ve takımda moraller bozulurken, Ali Koç ise Jorge Jesus ile bir araya gelerek toplantı düzenlemişti. Başkan Ali Koç'un yeni sezonda Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği merak edilirken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlandı.Önümüzdeki seneye iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Kanarya'da ilk hedef golcü hamlesi olacak. Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Enner Valencia'nın yerine aradığı golcüyü İtalya'da bulan sarı-lacivertli ekip, yıldız isim için harekete geçti. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya’da buldu! Enner Valencia’nın yerine o geliyor...

Süper Lig'de 68 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ligde son olarak Giresunspor ile 1-1 berabere berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara almıştı. Sarı-lacivertli ekipte bu skor sonrası yönetim ve takımda moraller bozulurken, Ali Koç ise Jorge Jesus ile bir araya gelerek toplantı düzenlemişti. Başkan Ali Koç'un yeni sezonda Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği merak edilirken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlandı.Önümüzdeki seneye iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Kanarya'da ilk hedef golcü hamlesi olacak. Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Enner Valencia'nın yerine aradığı golcüyü İtalya'da bulan sarı-lacivertli ekip, yıldız isim için harekete geçti. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya’da buldu! Enner Valencia’nın yerine o geliyor...

Bu sezon ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal önderliğinde 2. sırada tamalamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya’da buldu! Enner Valencia’nın yerine o geliyor...

Yeni sezona ise Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile başlayan Sarı-lacivertli ekip, lige müthiş bir başlangıç yaparak uzun bir süre liderlik koltuğunda oturdu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya’da buldu! Enner Valencia’nın yerine o geliyor...

Daha sonra Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aranın ardından performans düşüklüğü yaşayan ve üst üste kaybedilen puanlar sonrası liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a devreden Kanarya, son düzlüğe girerken 68 puanla 3. sırada şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya’da buldu! Enner Valencia’nın yerine o geliyor...

33. hafta mücadelesinde ise Giresunspor ile oynadığı mücadelede 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetmişti.

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