Giriş Tarihi: 11.05.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 22:25

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da buldu! Enner Valencia'nın yerine o geliyor...

Süper Lig'de 68 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ligde son olarak Giresunspor ile 1-1 berabere berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara almıştı. Sarı-lacivertli ekipte bu skor sonrası yönetim ve takımda moraller bozulurken, Ali Koç ise Jorge Jesus ile bir araya gelerek toplantı düzenlemişti. Başkan Ali Koç'un yeni sezonda Jorge Jesus ile yola devam edip etmeyeceği merak edilirken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlandı.Önümüzdeki seneye iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Kanarya'da ilk hedef golcü hamlesi olacak. Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Enner Valencia'nın yerine aradığı golcüyü İtalya'da bulan sarı-lacivertli ekip, yıldız isim için harekete geçti. İşte transfere ait tüm detaylar...