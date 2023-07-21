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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Dünyaca ünlü iki Türk yıldız gelecek...
Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:52

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Dünyaca ünlü iki Türk yıldız gelecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turunda oynayacağı maça hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da lige iddialı bir giriş yapmak istiyor. Transfer dönemi başladığından bu yana Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Ryan Kent ve Umut Nayir gibi isimleri transfer eden sarı-lacivertliler, son olarak Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'la sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe, bu isimlerin transferine rağmen transferde durmuyor. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa'da ses getirecek iki Türk yıldızı kadrosuna katacak. İşte transferdeki tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Dünyaca ünlü iki Türk yıldız gelecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turunda oynayacağı maça hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da lige iddialı bir giriş yapmak istiyor. Transfer dönemi başladığından bu yana Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Ryan Kent ve Umut Nayir gibi isimleri transfer eden sarı-lacivertliler, son olarak Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'la sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe, bu isimlerin transferine rağmen transferde durmuyor. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa'da ses getirecek iki Türk yıldızı kadrosuna katacak. İşte transferdeki tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Dünyaca ünlü iki Türk yıldız gelecek...

Süper Lig'de gelecek sezonki tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, transferde birçok önemli ismi kadrosuna katmaya başlamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Dünyaca ünlü iki Türk yıldız gelecek...

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Ryan Kent ve Umut Nayir gibi isimleri transfer eden sarı-lacivertliler, dün de önemli iki ismi daha kadrosuna katmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Dünyaca ünlü iki Türk yıldız gelecek...

BECAO'DAN 5 YILLIK İMZA

Fenerbahçe, Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Dünyaca ünlü iki Türk yıldız gelecek...

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun transferi için İtalyan ekibine 8 milyon 312 bin Euro'yu 3 yıl içerisinde 5 taksit halinde ödeneceğini açıklamıştı.

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