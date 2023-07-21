Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:52
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
09:52
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Dünyaca ünlü iki Türk yıldız gelecek...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turunda oynayacağı maça hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da lige iddialı bir giriş yapmak istiyor. Transfer dönemi başladığından bu yana Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Ryan Kent ve Umut Nayir gibi isimleri transfer eden sarı-lacivertliler, son olarak Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'la sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe, bu isimlerin transferine rağmen transferde durmuyor. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa'da ses getirecek iki Türk yıldızı kadrosuna katacak. İşte transferdeki tüm ayrıntılar...