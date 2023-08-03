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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Enner Valencia'nın yanına gidiyor...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 11:21

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Enner Valencia'nın yanına gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamayı başaran Fenerbahçe, Zimbru'ya karşı oynadığı 2 maçta da gol yemeyerek dikkat çekti. Zayıf rakibine karşı başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalayan, Rade Krunic için Milan'la temaslarına devam eden Fenerbahçe'de bir flaş ayrılık daha yaşanacak. Diego Rossi ve Joao Pedro sonrası sarı-lacivertlilerde bir başka yıldız, Enner Valencia'nın takımına transfer olacak. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Enner Valencia’nın yanına gidiyor...

Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanacak. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Enner Valencia’nın yanına gidiyor...

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala hem Konferans Ligi ön eleme maçları oynayan hem de lige hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Enner Valencia’nın yanına gidiyor...

Elindeki yabancı sayısını düşürmek zorunda olan Fenerbahçe, tecrübeli forvet Joao Pedro'yu Brezilya ekibi Gremio'ya gönderdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Enner Valencia’nın yanına gidiyor...

ROSSI MLS'E DÖNDÜ

Diego Rossi de Amerika MLS kulübü Colombus Crew'in yolunu tuttu. Uruguaylı oyuncu için KAP'a yapılan açıklamada, Kanarya'nın 5 milyon 630 bin dolar bonservis + 1 milyon dolar bonus kazanacağı bildirildi. Ayrıca kontratta sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Enner Valencia’nın yanına gidiyor...

YENİ AYRILIK GUSTAVO!

Yolların ayrılacağı üçüncü isimse, geçen sezon kadroya katılan stoper Gustavo Henrique olacak.

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