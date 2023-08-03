Giriş Tarihi: 03.08.2023 11:21
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
11:21
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Enner Valencia'nın yanına gidiyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamayı başaran Fenerbahçe, Zimbru'ya karşı oynadığı 2 maçta da gol yemeyerek dikkat çekti. Zayıf rakibine karşı başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalayan, Rade Krunic için Milan'la temaslarına devam eden Fenerbahçe'de bir flaş ayrılık daha yaşanacak. Diego Rossi ve Joao Pedro sonrası sarı-lacivertlilerde bir başka yıldız, Enner Valencia'nın takımına transfer olacak. İşte tüm ayrıntılar...