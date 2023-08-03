Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Enner Valencia’nın yanına gidiyor...

ROSSI MLS'E DÖNDÜ

Diego Rossi de Amerika MLS kulübü Colombus Crew'in yolunu tuttu. Uruguaylı oyuncu için KAP'a yapılan açıklamada, Kanarya'nın 5 milyon 630 bin dolar bonservis + 1 milyon dolar bonus kazanacağı bildirildi. Ayrıca kontratta sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de bulunuyor.