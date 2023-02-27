Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala dev bir hamle için harekete geçti. Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, İspanyol devinin yıldız oyuncusu için de girişimlerini hızlandırdı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...