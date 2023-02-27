Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den şampiyonluk için dev hamle! İspanyol devinden geliyor...
Giriş Tarihi: 27.02.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 14:56

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den şampiyonluk için dev hamle! İspanyol devinden geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala dev bir hamle için harekete geçti. Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, İspanyol devinin yıldız oyuncusu için de girişimlerini hızlandırdı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den şampiyonluk için dev hamle! İspanyol devinden geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala dev bir hamle için harekete geçti. Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, İspanyol devinin yıldız oyuncusu için de girişimlerini hızlandırdı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den şampiyonluk için dev hamle! İspanyol devinden geliyor...

Spor Toto Süper Lig'deki erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe zirve yolunda hata yapmazken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den şampiyonluk için dev hamle! İspanyol devinden geliyor...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler bir yandan da mevcut oyuncularıyla sözleşme görüşmeleri yürütüyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den şampiyonluk için dev hamle! İspanyol devinden geliyor...

VALENCIA'YA YENİ TEKLİF

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia'ya yeni teklif yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, olağanüstü performans gösteren Ekvadorlu forvete sarı-lacivertliler, 1 yıllık bir teklif götürmüştü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den şampiyonluk için dev hamle! İspanyol devinden geliyor...

Ancak gollere devam eden 33 yaşındaki oyuncunun, bu istatistikleri yönetimi harekete geçirmişti. Masada bulunan bu teklif güncellenip, 1+1 yıl olarak tekrardan sunulacak.

SON DAKİKA