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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz kaleci hamlesi! Livakovic, De Gea derken, herkes ters köşe...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 13:19

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz kaleci hamlesi! Livakovic, De Gea derken, herkes ters köşe...

Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarına İsmail Kartal yönetiminde start veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yaparak sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip, birçok alana takviye yapmak isterken bu alanlardan biri de kaleci transferi olarak görülüyor. Bu doğrultuda daha önce gündeme; David De Gea, Dominik Livakovic gibi isimler gelse de, Kanarya sürpriz bir tercih yaparak yıldız file bekçisini gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Livakovic, De Gea derken, herkes ters köşe...

Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarına İsmail Kartal yönetiminde start veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yaparak sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip, birçok alana takviye yapmak isterken bu alanlardan biri de kaleci transferi olarak görülüyor. Bu doğrultuda daha önce gündeme; David De Gea, Dominik Livakovic gibi isimler gelse de, Kanarya sürpriz bir tercih yaparak yıldız file bekçisini gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Livakovic, De Gea derken, herkes ters köşe...

Geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus yönetiminde 80 puan toplayarak 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları başladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Livakovic, De Gea derken, herkes ters köşe...

Transfer sezonu başlamadan Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi iki önemli yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Livakovic, De Gea derken, herkes ters köşe...

Bu doğrultuda kadrosuna birçok takviye daha yapmayı planlayan Kanarya'da yeni sezon için hedef mutlak şampiyonluk olarak belirlendi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Livakovic, De Gea derken, herkes ters köşe...

ZAHA ISRARI SÜRÜYOR

Şampiyonluk hasretini dindirmeye kararlı olan Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor.

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