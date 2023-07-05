Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz kaleci hamlesi! Livakovic, De Gea derken, herkes ters köşe...

Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarına İsmail Kartal yönetiminde start veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yaparak sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip, birçok alana takviye yapmak isterken bu alanlardan biri de kaleci transferi olarak görülüyor. Bu doğrultuda daha önce gündeme; David De Gea, Dominik Livakovic gibi isimler gelse de, Kanarya sürpriz bir tercih yaparak yıldız file bekçisini gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar...