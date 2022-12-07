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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dev kaynak! 2 yıldız satılacak, 2 isim transfer edilecek...
Giriş Tarihi: 07.12.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 07:55

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dev kaynak! 2 yıldız satılacak, 2 isim transfer edilecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık döneminde yaşanan sakatlıklarla sarsılan sarı-lacivertliler transfer için bütçe oluşturmaya çalışırken, 2 yıldızın satışıyla istediği kaynağı yaratacak. Bu kaynakla alınacak oyuncular ise belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye dev kaynak! 2 yıldız satılacak, 2 isim transfer edilecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık döneminde yaşanan sakatlıklarla sarsılan sarı-lacivertliler transfer için bütçe oluşturmaya çalışırken, 2 yıldızın satışıyla istediği kaynağı yaratacak. Bu kaynakla alınacak oyuncular ise belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye dev kaynak! 2 yıldız satılacak, 2 isim transfer edilecek...

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da yıldız isimlerini takımda tutmaya çalışıyor. Sarı-lacivertliler, transfer için ise bütçesini başarılı ismin satışıyla oluşturken bu parayla alınması planlanan ilk isim belli oldu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye dev kaynak! 2 yıldız satılacak, 2 isim transfer edilecek...

İKİ İSİMDEN KÖTÜ HABER

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kamp yapacak olan sarı-lacivertlilere 2 yıldızdan kötü haber gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye dev kaynak! 2 yıldız satılacak, 2 isim transfer edilecek...

Dünya Kupası'nda Ekvador adına mücadele eden Enner Valencia'nın diz sakatlığı yaşadığı ve tedavisinin iki hafta süreceği belirtilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye dev kaynak! 2 yıldız satılacak, 2 isim transfer edilecek...

Ezgjan Alioski'nin ise çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edildiği duyrulmuştu. Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları süren Luan Peres, Nazım Sangare, Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro ile çalışmalarını bireysel sürdüren Altay Bayındır kamp kadrosunda yer almamıştı.

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