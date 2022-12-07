Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık döneminde yaşanan sakatlıklarla sarsılan sarı-lacivertliler transfer için bütçe oluşturmaya çalışırken, 2 yıldızın satışıyla istediği kaynağı yaratacak. Bu kaynakla alınacak oyuncular ise belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...