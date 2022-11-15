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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye rekor teklif! Transferiyle Türk futbol tarihine geçecek...
Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 10:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye rekor teklif! Transferiyle Türk futbol tarihine geçecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, sezon başından beri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik direktör Jorge Jesus birçok futbolcunun performansını artırırken, dünya devleri de Fenerbahçeli yıldızlarla yakından ilgilenmeyi sürdürdü. Avrupa devleri sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu için teklif yapmaya hazırlanırken, transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihine geçecek. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye rekor teklif! Transferiyle Türk futbol tarihine geçecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, sezon başından beri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik direktör Jorge Jesus birçok futbolcunun performansını artırırken, dünya devleri de Fenerbahçeli yıldızlarla yakından ilgilenmeyi sürdürdü. Avrupa devleri sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu için teklif yapmaya hazırlanırken, transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihine geçecek. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye rekor teklif! Transferiyle Türk futbol tarihine geçecek...

Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası için verilen araya kadar olan süreci lider tamamlayan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımın hem ligde hem de Avrupa'daki performansından son derece memnun.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye rekor teklif! Transferiyle Türk futbol tarihine geçecek...

Başta Enner Valencia olmak üzere birçok isim beklenenin üzerinde performans sergiledi ve sarı-lacivertlilerin başarılı gidişatında büyük pay sahibi oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye rekor teklif! Transferiyle Türk futbol tarihine geçecek...

Fenerbahçeli futbolcuların bu performansı, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başardı ve bu ekipler, sarı-lacivertlilere teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye rekor teklif! Transferiyle Türk futbol tarihine geçecek...

Daha önce Vedat Muriqi, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae gibi isimleri üst düzey takımlara gönderen ve ciddi bir bonservis geliri elde eden Fenerbahçe, bir başka yıldızını daha Avrupa devlerine gönderebilir.

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