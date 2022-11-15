Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:34
Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
10:34
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye rekor teklif! Transferiyle Türk futbol tarihine geçecek...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, sezon başından beri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik direktör Jorge Jesus birçok futbolcunun performansını artırırken, dünya devleri de Fenerbahçeli yıldızlarla yakından ilgilenmeyi sürdürdü. Avrupa devleri sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu için teklif yapmaya hazırlanırken, transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihine geçecek. İşte detaylar...