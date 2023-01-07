Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 18. haftadaki derbide Galatasaray'ı Ülker Stadı'nda konuk edecek. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, bir yandan da devre arası transferleri için uğraşıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de TFF 1. Lig ekibine kiralanan yıldız oyuncu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertliler, 1 dakika bir süre vermediği genç isimden servet kazanabilir. İşte transfer haberinin tüm detayları...