Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde talih kuşu! 1 dakika bile oynamadan servet kazandıracak...
Giriş Tarihi: 07.01.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 18:42

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde talih kuşu! 1 dakika bile oynamadan servet kazandıracak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 18. haftadaki derbide GalatasarayÜlker Stadı'nda konuk edecek. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, bir yandan da devre arası transferleri için uğraşıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de TFF 1. Lig ekibine kiralanan yıldız oyuncu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertliler, 1 dakika bir süre vermediği genç isimden servet kazanabilir. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde talih kuşu! 1 dakika bile oynamadan servet kazandıracak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 18. haftadaki derbide GalatasarayÜlker Stadı'nda konuk edecek. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, bir yandan da devre arası transferleri için uğraşıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de TFF 1. Lig ekibine kiralanan yıldız oyuncu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertliler, 1 dakika bir süre vermediği genç isimden servet kazanabilir. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde talih kuşu! 1 dakika bile oynamadan servet kazandıracak...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, kritik derbiden elde edeceği zaferle şampiyonluk yolundaki önemli bir virajı kayıpsız geçmek istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde talih kuşu! 1 dakika bile oynamadan servet kazandıracak...

Bir yandan da devre arasında yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde talih kuşu! 1 dakika bile oynamadan servet kazandıracak...

HAZARD'A YENİ TALİP

Fransız basınından Foot Mercato; Fenerbahçe de dahil Inter, Juventus, Aston Villa, Newcastle ve MLS'ten bazı takımların gündemine giren Belçikalı yıldız Eden Hazard'la şimdi de Al Nassr'ın ilgilendiğini yazmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde talih kuşu! 1 dakika bile oynamadan servet kazandıracak...

Teknik direktör Rudi Garcia'nın, Lille'den tanıdığı Hazard'la temasa geçtiği ifade edilmişti. Oyuncuyu yaz transfer dönemi için düşündükleri öne sürülmüştü.

SON DAKİKA