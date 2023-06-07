Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Servet kazanacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un geleceği, sarı-lacivertli kulüpte en önemli gündem maddelerinden biri... İsmi birçok takımla anılan ve son olarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Portekizli teknik adamla ilgili Brezilya Futbol Federasyonu'ndan flaş bir açıklama gelmiş ve Jesus için açık kapı bırakılmıştı. Bu gelişmenin ardından Jesus'un yeni takımı açıklandı. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımında adeta bir servet kazanacak. İşte tüm detaylar...