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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un yeni takımını açıkladılar! Servet kazanacak...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 16:41

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un yeni takımını açıkladılar! Servet kazanacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un geleceği, sarı-lacivertli kulüpte en önemli gündem maddelerinden biri... İsmi birçok takımla anılan ve son olarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Portekizli teknik adamla ilgili Brezilya Futbol Federasyonu'ndan flaş bir açıklama gelmiş ve Jesus için açık kapı bırakılmıştı. Bu gelişmenin ardından Jesus'un yeni takımı açıklandı. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımında adeta bir servet kazanacak. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Servet kazanacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un geleceği, sarı-lacivertli kulüpte en önemli gündem maddelerinden biri... İsmi birçok takımla anılan ve son olarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Portekizli teknik adamla ilgili Brezilya Futbol Federasyonu'ndan flaş bir açıklama gelmiş ve Jesus için açık kapı bırakılmıştı. Bu gelişmenin ardından Jesus'un yeni takımı açıklandı. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımında adeta bir servet kazanacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Servet kazanacak...

Sezon başında göreve gelen ve Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, sezona harika bir başlangıç yapsa da gerisini getiremedi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Servet kazanacak...

Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını finale taşısa da Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmemişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Servet kazanacak...

BREZİLYA İLE ADI ANILDI

2022 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan ve turnuva sonrası teknik direktör Tite'yle yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nda Jorge Jesus'un adı gündeme gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un yeni takımını açıkladılar! Servet kazanacak...

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Brezilya Milli Takımı için adı geçen teknik direktör adaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

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