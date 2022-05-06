Yeni sezon için teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe, transferde de ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın çalımını atıyor. Sarı-Lacivertliler, Kartal'ın uzun süredir ilgilendiği yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bu arada ismi daha önce hiç gündeme gelmeyen dünyaca ünlü teknik adamın menajeri ise Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. İşte son dakika haberinin detayları...