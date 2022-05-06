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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Her konuda anlaşıldı, 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Giriş Tarihi: 06.05.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 14:53

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Her konuda anlaşıldı, 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Yeni sezon için teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe, transferde de ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın çalımını atıyor. Sarı-Lacivertliler, Kartal'ın uzun süredir ilgilendiği yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bu arada ismi daha önce hiç gündeme gelmeyen dünyaca ünlü teknik adamın menajeri ise Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Her konuda anlaşıldı, 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Yeni sezon için teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe, transferde de ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın çalımını atıyor. Sarı-Lacivertliler, Kartal'ın uzun süredir ilgilendiği yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bu arada ismi daha önce hiç gündeme gelmeyen dünyaca ünlü teknik adamın menajeri ise Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Her konuda anlaşıldı, 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni teknik direktör için görüşmelerini sürdürürken transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Her konuda anlaşıldı, 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Sarı-Lacivertliler'in hoca için gündemindeki isimlerin Joachim Löw, Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Nuno Espirito Santo olarak biliniyordu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Her konuda anlaşıldı, 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

"BİR TEKLİF VARDI AMA GASPERINI, FENERBAHÇE'YE GİTMEYECEK"

Ancak dün Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin menajeri Claudio Druetta'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Her konuda anlaşıldı, 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Druetta, "Bir teklif vardı ama Gasperini'nin şu anda Fenerbahçe'ye gitmeye niyeti yok...

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