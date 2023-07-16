Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, transferleri art arda açıklamaya devam ediyor. Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi transferlerini duyuran, Kanarya, bir transferi daha bitirdi. Yıldız oyuncu da eski takımıyla son kez vedalaştı ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek. İşte o isimler ve tüm detaylar...