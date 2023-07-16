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Haberler Galeri Son dakika Fenerbajhçe transfer haberi: Taraftar ile vedalaştı! Fenerbahçe'ye geliyor...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:56

Son dakika Fenerbajhçe transfer haberi: Taraftar ile vedalaştı! Fenerbahçe'ye geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, transferleri art arda açıklamaya devam ediyor. Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi transferlerini duyuran, Kanarya, bir transferi daha bitirdi. Yıldız oyuncu da eski takımıyla son kez vedalaştı ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbajhçe transfer haberi: Taraftar ile vedalaştı! Fenerbahçe’ye geliyor...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Fenerbajhçe transfer haberi: Taraftar ile vedalaştı! Fenerbahçe’ye geliyor...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, transferleri art arda açıklamaya devam ediyor.

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Son dakika Fenerbajhçe transfer haberi: Taraftar ile vedalaştı! Fenerbahçe’ye geliyor...

Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi transferlerini duyuran, Kanarya, bir transferi daha bitirdi.

Son dakika Fenerbajhçe transfer haberi: Taraftar ile vedalaştı! Fenerbahçe’ye geliyor...

Yıldız oyuncu da eski takımıyla son kez vedalaştı ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbajhçe transfer haberi: Taraftar ile vedalaştı! Fenerbahçe’ye geliyor...

F.BAHÇE TRANSFERDE HIZ KESMİYOR

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kent'le sezonu açan ardından Dzeko, Djiku, Szymanski ve Umut Nayir'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, son olarak Becao'yu kadrosuna kattı.

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