Giriş Tarihi: 11.10.2023 18:25
Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
18:31
Son dakika Fenrebahçe haberi: Szymanski için flaş Galatasaray itirafı! Menajeri bonservisini açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de bu sezon 8'de 8 yapan ve Avrupa'da da tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe rekorlar kırarken, bu başarıda büyük pay sahiplerinden biri de yeni transfer Sebastian Szymanski oldu. Polonyalı yıldızın menajeri, oyuncusu hakkında çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Szymanski transferinde Galatasaray detayı dikkat çekerken, oyuncu için biçilen fiyat da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...