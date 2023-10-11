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Haberler Galeri Son dakika Fenrebahçe haberi: Szymanski için flaş Galatasaray itirafı! Menajeri bonservisini açıkladı
Giriş Tarihi: 11.10.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 18:31

Son dakika Fenrebahçe haberi: Szymanski için flaş Galatasaray itirafı! Menajeri bonservisini açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de bu sezon 8'de 8 yapan ve Avrupa'da da tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe rekorlar kırarken, bu başarıda büyük pay sahiplerinden biri de yeni transfer Sebastian Szymanski oldu. Polonyalı yıldızın menajeri, oyuncusu hakkında çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Szymanski transferinde Galatasaray detayı dikkat çekerken, oyuncu için biçilen fiyat da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenrebahçe haberi: Szymanski için flaş Galatasaray itirafı! Menajeri bonservisini açıkladı

Trendyol Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe 8 maçını da kazanarak kendi rekorunu egale etmişti.

Son dakika Fenrebahçe haberi: Szymanski için flaş Galatasaray itirafı! Menajeri bonservisini açıkladı

Bu sezon lig ve Avrupa'daki maçlarının hepsini kazanan İsmail Kartal ve öğrencileri 16'da 16 yaparak müthiş bir performans ortaya koyuyor.

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Son dakika Fenrebahçe haberi: Szymanski için flaş Galatasaray itirafı! Menajeri bonservisini açıkladı

Yaz transfer döneminde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe birçok yıldızı kadrosuna katarak güçlü bir takım oluşturdu.

Son dakika Fenrebahçe haberi: Szymanski için flaş Galatasaray itirafı! Menajeri bonservisini açıkladı

Gol yollarında çok etkili ve tempolu bir oyuncu grubu oluşturan İsmail Kartal da bu başarının en büyük mimarlarından biri.

Son dakika Fenrebahçe haberi: Szymanski için flaş Galatasaray itirafı! Menajeri bonservisini açıkladı

SZYMANSKI DİKKAT ÇEKEN İSİM OLDU

Fenerbahçe'de bu sezon dikkat çeken yıldızlardan bir tanesi de Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski oldu.

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