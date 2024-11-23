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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fırtına Onuachu'dan vazgeçemiyor! Beşiktaş'ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor'dan kanca...
Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:44

SON DAKİKA: Fırtına Onuachu'dan vazgeçemiyor! Beşiktaş'ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor'dan kanca...

Son dakika haberiTrabzonspor ara transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Paul Onuachu'dan vazgeçmeyen bordo-mavililer, Southampton'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanırken öte yandan daha önce Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte Trabzonspor transfer gündemine dair son detaylar.

SON DAKİKA: Fırtına Onuachu’dan vazgeçemiyor! Beşiktaş’ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor’dan kanca...

Scout ekibinde değişikliğe giden ve sorumluluğa İhsan Gündüz Derelioğlu'nu getiren Trabzonspor; bir yandan yeniden kadrosuna katmak istediği Onuachu için Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Aynı zamanda geçmişte ligimizde forma giyen ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı. İşte detaylar.

SON DAKİKA: Fırtına Onuachu’dan vazgeçemiyor! Beşiktaş’ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor’dan kanca...

Milli ara sonrası Adana Demirspor ile lige başlayacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak moral bulmak ve gelecek haftalar için güven vermek istiyor.

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SON DAKİKA: Fırtına Onuachu’dan vazgeçemiyor! Beşiktaş’ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor’dan kanca...

Ara transfer dönemi yaklaşırken mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın listesini yenileyerek yola devam edecek olması nedeniyle ise Bordo Mavili takımda ibre tamamen transfer çalışmalarına döndü.

SON DAKİKA: Fırtına Onuachu’dan vazgeçemiyor! Beşiktaş’ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor’dan kanca...

Scout ekibinde bir değişikliğe giden ve sorumluluğa İhsan Gündüz Derelioğlu'nu yeniden getiren teknik direktör Şenol Güneş de Başkan Doğan'ın forvet, kanat, orta saha, stoper ve bek bölgelerine takviye bekliyor.

Transfer listesinde öncelik verilen bölgelerden bir tanesi ise kanat rotasyonu oldu.

SON DAKİKA: Fırtına Onuachu’dan vazgeçemiyor! Beşiktaş’ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor’dan kanca...

Orsic'in kadro dışı bırakılması ve Nwakaeme'nin sık sık sakatlanması sonrası sol kanat için isimler belirlendi. İlk olarak sezon başında kiralık olarak Al-Rayyan'a gönderilen Trezeguet'nin geri çağrılması gündeme geldi.

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