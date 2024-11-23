SON DAKİKA: Fırtına Onuachu’dan vazgeçemiyor! Beşiktaş’ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor’dan kanca...

Scout ekibinde bir değişikliğe giden ve sorumluluğa İhsan Gündüz Derelioğlu'nu yeniden getiren teknik direktör Şenol Güneş de Başkan Doğan'ın forvet, kanat, orta saha, stoper ve bek bölgelerine takviye bekliyor.

Transfer listesinde öncelik verilen bölgelerden bir tanesi ise kanat rotasyonu oldu.