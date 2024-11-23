Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
10:44
SON DAKİKA: Fırtına Onuachu'dan vazgeçemiyor! Beşiktaş'ın da istediği Arjantinli yıldıza Trabzonspor'dan kanca...
Son dakika haberi… Trabzonspor ara transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Paul Onuachu'dan vazgeçmeyen bordo-mavililer, Southampton'ın kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanırken öte yandan daha önce Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte Trabzonspor transfer gündemine dair son detaylar.