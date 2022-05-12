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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fransa'da iğrenç olay! 3 yıl önce ölen Emiliano Sala ile dalga geçtiler | Galtier sinir krizi geçirdi: "Ölülere küfür etmek için..."
Giriş Tarihi: 12.05.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 15:09

SON DAKİKA: Fransa'da iğrenç olay! 3 yıl önce ölen Emiliano Sala ile dalga geçtiler | Galtier sinir krizi geçirdi: "Ölülere küfür etmek için..."

Fransa'da Nice ile Nantes'ı karşı karşıya getiren Fransa Kupası finali iğrenç bir olaya sahne oldu. Nice taraftarları 3 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala ile dalga geçen bir tezahürat yaparak skandala imza attı. Maç sonrası Nice teknik direktörü Christophe Galtier, kendi taraftarına çok sert ifadelerle tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Fransa’da iğrenç olay! 3 yıl önce ölen Emiliano Sala ile dalga geçtiler | Galtier sinir krizi geçirdi: Ölülere küfür etmek için...

Fransa'da Nice ile Nantes'ı karşı karşıya getiren Fransa Kupası finali iğrenç bir olaya sahne oldu. Nice taraftarları 3 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala ile dalga geçen bir tezahürat yaparak skandala imza attı. Maç sonrası Nice teknik direktörü Christophe Galtier, kendi taraftarına çok sert ifadelerle tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Fransa’da iğrenç olay! 3 yıl önce ölen Emiliano Sala ile dalga geçtiler | Galtier sinir krizi geçirdi: Ölülere küfür etmek için...

Fransa Kupası'nda oynanan Nice-Nantes maçının ardından inanılmaz bir skandala imza atıldı.

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SON DAKİKA: Fransa’da iğrenç olay! 3 yıl önce ölen Emiliano Sala ile dalga geçtiler | Galtier sinir krizi geçirdi: Ölülere küfür etmek için...

Finali kaybeden Nice taraftarları, Nantes'dan Cardiff City'e transfer olmak için bindiği uçağın düşmesiyle hayatını kaybeden Emiliano Sala ile dalga geçti.

SON DAKİKA: Fransa’da iğrenç olay! 3 yıl önce ölen Emiliano Sala ile dalga geçtiler | Galtier sinir krizi geçirdi: Ölülere küfür etmek için...

Saint Etienne maçında tribünler hep bir ağızdan "Arjantinli iyi yüzemiyor, Emiliano sular altında" tezahüratını yaptı.

SON DAKİKA: Fransa’da iğrenç olay! 3 yıl önce ölen Emiliano Sala ile dalga geçtiler | Galtier sinir krizi geçirdi: Ölülere küfür etmek için...

"DUYDUKLARIMI TANIMLAYACAK SÖZ BULAMIYORUM"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Christophe Galtier kendi taraftarlarına tepki gösterdi.

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