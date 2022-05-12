Fransa'da Nice ile Nantes'ı karşı karşıya getiren Fransa Kupası finali iğrenç bir olaya sahne oldu. Nice taraftarları 3 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala ile dalga geçen bir tezahürat yaparak skandala imza attı. Maç sonrası Nice teknik direktörü Christophe Galtier, kendi taraftarına çok sert ifadelerle tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...