Fransa'da tarihe geçen maç: 3 kırmızı karta rağmen turu geçtiler! Eski Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu 2 yıldız...

Fransa Kupası son 64 turunda Troyes, Nancy'yi konuk etti. Troyes, 44'de Brandon Domingues'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Nancy, 64'de Andrew Jung'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 90 dakikada eşitlik bozulmazken karşılaşma uzatmalara gitti. 90 dakikada Fransa Ligue 2 ekibi Nancy tam 3 kırmızı kart gördü. NANCY'YE 3 KIRMIZI KART ÇIKTI! Konuk ekipte 32'de Maxime Nonnenmacher ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. İkinci yarıda ise 76'da Saliou Ciss direkt kırmızı görürken 90'da bu sefer Souleymane Karamoko, ikinci sarı karttan atıldı. Uzatmalara 8 kişiyle çıkan Nancy, 30 dakikalık uzatma süresi boyunca kalesini gole kapattı ve tur şansını penaltılara taşıdı. 8 KİŞİYLE TARİHİ BAŞARI! 8 futbolcuyla tarihi bir başarı elde eden Kırmızı-beyazlılar, penaltılarda rakibini 4-2 yenerek son 32 turuna yükseldi. TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ! Fransa Kupası'nda deplasmanda Ligue 1 ekibi Troyes'i eleyen Nancy'de taraftarlar çılgına döndü. TROYES'DA SÜPER LİG'DEN 2 İSİM! Troyes'da eski Fenerbahçeli Adil Rami, karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 120 dakika sahada kaldı. Rami, kullandığı penaltıyı gole çevirmeyi başardı ancak Troyes'a yetmedi. Ev sahibi ekibinde 120 dakika sahada kalan eski Trabzonsporlu Hyun-jun Suk ise kullandığı penaltıyı kaçırdı. NANCY LIGUE 2'DE SONUNCU! Üstelik Nancy, bu sezon Fransa Ligue 2'de 18 hafta sonunda; 10 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 6 beraberlikte topladığı 12 puanla son sırada yer alıyor. Troyes ise Fransa Ligue 1'de bu sezon 10 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor.