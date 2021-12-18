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Giriş Tarihi: 18.12.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 20:39

Fransa'da tarihe geçen maç: 3 kırmızı karta rağmen turu geçtiler! Eski Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu 2 yıldız...

Fransa Kupası son 64 turunda Fransa Ligue 2 ekibi Nancy, deplasmanda Ligue 1 ekibi Troyes'i penaltılar sonunda 4-2 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. 3 kırmızı kartın çıktığı maçta tarihe geçen olaylar yaşandı.

Son dakika: Fransa’da tarihe geçen maç: 3 kırmızı karta rağmen turu geçtiler! Süper Lig’den 2 isim...

Fransa Kupası son 64 turunda Troyes, Nancy'yi konuk etti. Troyes, 44'de Brandon Domingues'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Nancy, 64'de Andrew Jung'un golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Son dakika: Fransa’da tarihe geçen maç: 3 kırmızı karta rağmen turu geçtiler! Süper Lig’den 2 isim...

90 dakikada eşitlik bozulmazken karşılaşma uzatmalara gitti. 90 dakikada Fransa Ligue 2 ekibi Nancy tam 3 kırmızı kart gördü.

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Son dakika: Fransa’da tarihe geçen maç: 3 kırmızı karta rağmen turu geçtiler! Süper Lig’den 2 isim...

NANCY'YE 3 KIRMIZI KART ÇIKTI!

Konuk ekipte 32'de Maxime Nonnenmacher ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Son dakika: Fransa’da tarihe geçen maç: 3 kırmızı karta rağmen turu geçtiler! Süper Lig’den 2 isim...

İkinci yarıda ise 76'da Saliou Ciss direkt kırmızı görürken 90'da bu sefer Souleymane Karamoko, ikinci sarı karttan atıldı.

Son dakika: Fransa’da tarihe geçen maç: 3 kırmızı karta rağmen turu geçtiler! Süper Lig’den 2 isim...

Uzatmalara 8 kişiyle çıkan Nancy, 30 dakikalık uzatma süresi boyunca kalesini gole kapattı ve tur şansını penaltılara taşıdı.

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