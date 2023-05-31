Son dakika futbol haberleri: Fabio Borini Süper Lig’de kalıyor! Yeni adresi...

Süper Lig'de bu sezon Karagümrük ile gösterdiği performans ve attığı goller ile Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerin transfer listesine adını yazdıran Fabio Borini'nin Fatih Karagümrük ile yollarını resmen ayrıldı. Bu ayrılık sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer için devreye girerken, Borini ise kararını o takımdan yana kullandı. İşte Borini'nin yeni takımı ve transfere ait tüm detaylar...