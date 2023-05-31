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Haberler Galeri Son dakika futbol haberleri: Fabio Borini Süper Lig'de kalıyor! Yeni adresi...
Giriş Tarihi: 31.05.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 15:29

Son dakika futbol haberleri: Fabio Borini Süper Lig'de kalıyor! Yeni adresi...

Süper Lig'de bu sezon Karagümrük ile gösterdiği performans ve attığı goller ile Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerin transfer listesine adını yazdıran Fabio Borini'nin Fatih Karagümrük ile yollarını resmen ayrıldı. Bu ayrılık sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer için devreye girerken, Borini ise kararını o takımdan yana kullandı. İşte Borini'nin yeni takımı ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika futbol haberleri: Fabio Borini Süper Lig’de kalıyor! Yeni adresi...

Süper Lig'de bu sezon Karagümrük ile gösterdiği performans ve attığı goller ile Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerin transfer listesine adını yazdıran Fabio Borini'nin Fatih Karagümrük ile yollarını resmen ayrıldı. Bu ayrılık sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer için devreye girerken, Borini ise kararını o takımdan yana kullandı. İşte Borini'nin yeni takımı ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika futbol haberleri: Fabio Borini Süper Lig’de kalıyor! Yeni adresi...

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performans ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminden düşmeyen Fabio Borini ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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Son dakika futbol haberleri: Fabio Borini Süper Lig’de kalıyor! Yeni adresi...

İtalyan oyuncu Fabio Borini Fatih Karagümrük'e ayrılığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Son dakika futbol haberleri: Fabio Borini Süper Lig’de kalıyor! Yeni adresi...

"Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir sıçrama oldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika futbol haberleri: Fabio Borini Süper Lig’de kalıyor! Yeni adresi...

Bu ayrılık sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş, daha önce de transfer gündemine gelen oyuncu için harekete geçerken, İtalyan golcünün yeni takımı merak konusu oldu.

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