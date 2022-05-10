Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Futbolda yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland'ın yeni takımı ve alacağı servet belli oldu...
Giriş Tarihi: 10.05.2022 18:02 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 18:21

Son dakika: Futbolda yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland'ın yeni takımı ve alacağı servet belli oldu...

Son dakika haberi... Futbol dünyasının parlayan yıldızı Erling Haaland'ın yeni adresi belli oldu. Dünya devlerinin peşinde olduğu Norveçli golcü oyuncu, Manchester City ile prensipte anlaşmaya vardı. İngiliz devi, resmi açıklamayı kulüp hesaplarından gerçekleştirdi. Genç yıldızın dudak uçuklatan yeni kazancı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Futbolda yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland’ın yeni takımı ve alacağı servet belli oldu...

Son dakika haberleri... Avrupa futbolunun son yıllarda transfer gündemini en çok meşgul eden oyuncularından birisi olan Erling Haaland'ın yeni takımı belli oldu.

Son dakika: Futbolda yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland’ın yeni takımı ve alacağı servet belli oldu...

Kylian Mbappe ile birlikte transferin en çok konuşulan oyuncusu olan Haaland, Manchester City ile prensip anlaşmasına vardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Futbolda yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland’ın yeni takımı ve alacağı servet belli oldu...

Premier Lig devinden yapılan açıklamada, Norveçli golcü için Dortmund ile prensip anlaşmasına varıldığı ve Haaland ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Son dakika: Futbolda yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland’ın yeni takımı ve alacağı servet belli oldu...

21 yaşındaki futbolcunun Manchester City'e transferi, 1 Temmuz 2022'de resmiyet kazanacak.

Son dakika: Futbolda yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland’ın yeni takımı ve alacağı servet belli oldu...

Manchester ekibi, Erling Haaland için Borussia Dortmund'a 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeli ödeyecek.

SON DAKİKA