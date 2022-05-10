Giriş Tarihi: 10.05.2022 18:02
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
18:21
Son dakika: Futbolda yılın transferi resmen açıklandı! Erling Haaland'ın yeni takımı ve alacağı servet belli oldu...
Son dakika haberi... Futbol dünyasının parlayan yıldızı Erling Haaland'ın yeni adresi belli oldu. Dünya devlerinin peşinde olduğu Norveçli golcü oyuncu, Manchester City ile prensipte anlaşmaya vardı. İngiliz devi, resmi açıklamayı kulüp hesaplarından gerçekleştirdi. Genç yıldızın dudak uçuklatan yeni kazancı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...