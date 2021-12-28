Son dakika: Galatasaray Benfica’nın bir başka yıldızına kancayı taktı! Gedson Fernades derken...

Son dakika haberi... Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başlarken Gedson Fernandes ismi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar ayrıca Portekiz ekibinden sürpriz bir isme daha talip oldu. Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray tekrardan Gedson Fernandes için teklif sundu. Benfica, Gedson Fernandes'i ilk olarak bonservisiyle göndermek istiyor. Eğer teklif gelmezse Gedson'un yeniden Galatasaray'a kiralık olarak verileceği yazıldı. Benfica'nın satış listesine koyduğu bir diğer isim olan Portekizli stoper Ferro ile de yollar ayrılıyor. Ferro'nun kiralık olarak gitmesine izin verilecek. Abola'nın haberine göre Ferro ile ilgilenen kulüpler bulunuyor. Ferro gitmeyi kabul ederse ocak ayında takımdan ayrılan ilk isim olacak. Ferro'ya La Liga, Bundesliga ve Serie A'dan talipler olduğunu yazan Portekiz basını, Galatasaray'ın da talip olduğunu açıkladı. Ferro, bu sezon Benfica formasıyla 2 maça çıkarken Gedson Fernandes ise 4 maçta forma şansı buldu.