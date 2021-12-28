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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray Benfica'nın bir başka yıldızına kancayı taktı! Gedson Fernades derken...
Giriş Tarihi: 28.12.2021 23:32 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 23:34

Son dakika: Galatasaray Benfica'nın bir başka yıldızına kancayı taktı! Gedson Fernades derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica'dan eski yıldızı Gedson Fernandes'i yeninden gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Portekiz ekibinden sürpriz bir isme daha talip oldu.

Son dakika: Galatasaray Benfica’nın bir başka yıldızına kancayı taktı! Gedson Fernades derken...

Son dakika haberi... Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başlarken Gedson Fernandes ismi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar ayrıca Portekiz ekibinden sürpriz bir isme daha talip oldu.

Son dakika: Galatasaray Benfica’nın bir başka yıldızına kancayı taktı! Gedson Fernades derken...

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

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Son dakika: Galatasaray Benfica’nın bir başka yıldızına kancayı taktı! Gedson Fernades derken...

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray tekrardan Gedson Fernandes için teklif sundu. Benfica, Gedson Fernandes'i ilk olarak bonservisiyle göndermek istiyor.

Son dakika: Galatasaray Benfica’nın bir başka yıldızına kancayı taktı! Gedson Fernades derken...

Eğer teklif gelmezse Gedson'un yeniden Galatasaray'a kiralık olarak verileceği yazıldı.

Son dakika: Galatasaray Benfica’nın bir başka yıldızına kancayı taktı! Gedson Fernades derken...

Benfica'nın satış listesine koyduğu bir diğer isim olan Portekizli stoper Ferro ile de yollar ayrılıyor. Ferro'nun kiralık olarak gitmesine izin verilecek.

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