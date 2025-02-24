Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
07:34
Son dakika: Galatasaray efsanesi Taffarel'den derbi yorumu! 'Ona çok şey borçluyuz' sözleriyle övgüler yağdırdı
Son dakika haberi: Süper Lig'de sezonun en kritik maçında bugün Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zirve yarışının kaderini de tayin edecek olan bu derbide iki takım galibiyeti istiyor. Galatasaray'ın efsanelerinden Brezilyalı eski kaleci Claudio Taffarel, derbi hakkındaki görüşlerini SABAH Spor'a aktardı. Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, G.Saray'ın yıldız oyuncusundan övgüyle bahsetti.