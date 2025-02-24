Son dakika: Galatasaray efsanesi Taffarel’den derbi yorumu! ’Ona çok şey borçluyuz’ sözleriyle övgüler yağdırdı

1998- 2001 arasında G.Saray kalesini koruyan, sarı-kırmızılı takımla bir UEFA Kupası (1999-2000) ve Süper Kupa (2000-2001) kaldıran, 2 Süper Lig şampiyonluğu (1998-99 / 1999-2000) ve 2 kez de Türkiye Kupası (1998-99 / 1999- 2000) kazanan, 2011-16 ve 2018-19 arasında G.Saray'da kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel'e maçı ve iki takımın hocasını sorduk. Tecrübeli hoca, SABAH Spor'a derbi hakkındaki görüşlerini aktardı.