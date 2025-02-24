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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray efsanesi Taffarel'den derbi yorumu! 'Ona çok şey borçluyuz' sözleriyle övgüler yağdırdı
Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 07:34

Son dakika: Galatasaray efsanesi Taffarel'den derbi yorumu! 'Ona çok şey borçluyuz' sözleriyle övgüler yağdırdı

Son dakika haberi: Süper Lig'de sezonun en kritik maçında bugün Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Zirve yarışının kaderini de tayin edecek olan bu derbide iki takım galibiyeti istiyor. Galatasaray'ın efsanelerinden Brezilyalı eski kaleci Claudio Taffarel, derbi hakkındaki görüşlerini SABAH Spor'a aktardı. Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel, G.Saray'ın yıldız oyuncusundan övgüyle bahsetti.

Samet YÜKSEL
Son dakika: Galatasaray efsanesi Taffarel’den derbi yorumu! ’Ona çok şey borçluyuz’ sözleriyle övgüler yağdırdı

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçında bugün Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanan Cimbom, bu maçı kazanarak puan farkını 9'a çıkarmak ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

Son dakika: Galatasaray efsanesi Taffarel’den derbi yorumu! ’Ona çok şey borçluyuz’ sözleriyle övgüler yağdırdı

Diğer yandan Fenerbahçe ile son dönemlerde başarılı bir grafik çizen Mourinho, bu zorlu maçta rakibini yenmek ve puan farkını 3'e indirerek zirve yarışına devam etmek istiyor.

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Son dakika: Galatasaray efsanesi Taffarel’den derbi yorumu! ’Ona çok şey borçluyuz’ sözleriyle övgüler yağdırdı

TAFFAREL'DEN DERBİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak sezonun en kritik derbisi öncesi Roberto Mancini'nin ardından şu an Liverpool'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel'i ağırladık.

Son dakika: Galatasaray efsanesi Taffarel’den derbi yorumu! ’Ona çok şey borçluyuz’ sözleriyle övgüler yağdırdı

1998- 2001 arasında G.Saray kalesini koruyan, sarı-kırmızılı takımla bir UEFA Kupası (1999-2000) ve Süper Kupa (2000-2001) kaldıran, 2 Süper Lig şampiyonluğu (1998-99 / 1999-2000) ve 2 kez de Türkiye Kupası (1998-99 / 1999- 2000) kazanan, 2011-16 ve 2018-19 arasında G.Saray'da kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel'e maçı ve iki takımın hocasını sorduk. Tecrübeli hoca, SABAH Spor'a derbi hakkındaki görüşlerini aktardı.

Son dakika: Galatasaray efsanesi Taffarel’den derbi yorumu! ’Ona çok şey borçluyuz’ sözleriyle övgüler yağdırdı

"MUSLERA'YA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Taffarel, Galatasaray'da kaleci antrenörlüğünü yaptığı Muslara'ya övgüler yağdırdı. Uruguaylı file bekçisinin Türk futbolu için büyük katkılar sağladığının altını çizen Taffarel şunları söyledi:

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