Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
18:45
Son dakika Galatasaray haberi: Almanlardan bomba Sacha Boey iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un son dönemlerde yaşadığı sakatlıklardan dolayı başı dertte. Son dönemlerde adı ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Boey için Alman basını bomba iddiayı duyurdu. İşte Galatasaray taraftarını heyecanlandıran o iddia...