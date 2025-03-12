Son dakika Galatasaray haberi: Almanlardan bomba Sacha Boey iddiası! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

G.SARAY'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Bayern Münih kulübünün Boey'u kiralık veya satmaya sıcak baktığı iddia edilmişti. Galatasaray'ın da eski oyuncusu için yeniden devrede olduğu haberleri ortaya çıkmıştı. İşte Alman basınından Fransız oyuncu için yeni iddia...