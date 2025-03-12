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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Almanlardan bomba Sacha Boey iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:37 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 18:45

Son dakika Galatasaray haberi: Almanlardan bomba Sacha Boey iddiası! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un son dönemlerde yaşadığı sakatlıklardan dolayı başı dertte. Son dönemlerde adı ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Boey için Alman basını bomba iddiayı duyurdu. İşte Galatasaray taraftarını heyecanlandıran o iddia...

Son dakika Galatasaray haberi: Almanlardan bomba Sacha Boey iddiası! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Fransız yıldız Sacha Boey'un Bundesliga kariyeri kabus gibi devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Almanlardan bomba Sacha Boey iddiası! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istediği performansı ortaya koyamayan Boey, takımda hayal kırıklığı yaşıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Almanlardan bomba Sacha Boey iddiası! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey'un takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme geliyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Almanlardan bomba Sacha Boey iddiası! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

G.SARAY'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Bayern Münih kulübünün Boey'u kiralık veya satmaya sıcak baktığı iddia edilmişti. Galatasaray'ın da eski oyuncusu için yeniden devrede olduğu haberleri ortaya çıkmıştı. İşte Alman basınından Fransız oyuncu için yeni iddia...

Son dakika Galatasaray haberi: Almanlardan bomba Sacha Boey iddiası! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

BOEY İÇİN FLAŞ SÖZLER

Fanatik'in haberine göre; Bayern Münih'i yakından takip eden Alman gazeteci Vinzent Tschirpke, Boey'un ayrılığı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.