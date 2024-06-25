SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın ikinci bombası belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım

Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, ikinci transfer bombasını da Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atarak patlatmaya hazırlanıyor. Bu arada İspanyol basını da Aslan'ın kadrosunda görmek istediği Barcelonalı İlkay Gündoğan'la ilgili flaş bir iddiayı öne sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...