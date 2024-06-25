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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın ikinci bombası belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım
Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:53

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın ikinci bombası belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım

Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, ikinci transfer bombasını da Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atarak patlatmaya hazırlanıyor. Bu arada İspanyol basını da Aslan'ın kadrosunda görmek istediği Barcelonalı İlkay Gündoğan'la ilgili flaş bir iddiayı öne sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın ikinci bombası belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım

Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, ikinci transfer bombasını da Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atarak patlatmaya hazırlanıyor. Bu arada İspanyol basını da Aslan'ın kadrosunda görmek istediği Barcelonalı İlkay Gündoğan'la ilgili flaş bir iddiayı öne sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın ikinci bombası belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım

Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'ın durumunu yakında takip eden Galatasaray'a müjdeli haberler geldi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın ikinci bombası belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım

Katalan ekibinin, finansal fair play kuralları nedeniyle 33 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın ikinci bombası belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım

Sport'ta yer alan haberde; Barça'nın, maaş yükünü azaltmak için Türk asıllı Alman yıldızına, takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın ikinci bombası belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım

İlkay Gündoğan'ın Katalan deviyle Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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