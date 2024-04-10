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Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 09:24

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha! Sezon sonunda 'Bayram' var

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon sonunda büyük sürprizler yaşanacak gibi duruyor. Takımın bu sezon parlayan isimlerinden Barış Alper Yılmaz'a bu kez Bundesliga'dan talip çıktı. Yönetim 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini belirledi. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, sezon başında kiralık verilen genç oyuncusunun başarılı performansı sonrası da harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a bir talip daha! Sezon sonunda ’Bayram’ var
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a bir talip daha! Sezon sonunda ’Bayram’ var

Galatasaray altyapısından yetişen Emin Bayram, bu sezon kiralık olarak Belçika ekibi Westerlo forması ile iyi sınavlar verdi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a bir talip daha! Sezon sonunda ’Bayram’ var

İç transferde Muslera ve Torreira ile anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, yerli oyuncuları Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim'in ücretlerinde iyileştirmeye gitti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a bir talip daha! Sezon sonunda ’Bayram’ var

Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik heyet ve yönetim, kiralık gönderdiği isimlerden ilk olarak Emin Bayram'ı geri çağırdı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a bir talip daha! Sezon sonunda ’Bayram’ var

Belçika'da başarılı bir sezon geçiren Emin, gelişim sağladı ve Okan Buruk'un gözüne girdi.

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