Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
09:24
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha! Sezon sonunda 'Bayram' var
Son dakika haberi: Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sezon sonunda büyük sürprizler yaşanacak gibi duruyor. Takımın bu sezon parlayan isimlerinden Barış Alper Yılmaz'a bu kez Bundesliga'dan talip çıktı. Yönetim 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini belirledi. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, sezon başında kiralık verilen genç oyuncusunun başarılı performansı sonrası da harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...