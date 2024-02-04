Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu! Yıldız futbolcu Türkiye’de kalıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan son şampiyon Galatasaray, lider Fenerbahçe ile aynı puanla 2. sırada yer alıyor. 2011 yılında sarı-kırmızılı formayı giymeyen başlayan ve takımın efsanesi haline gelen Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyordu. Tecrübeli file bekçisinin yeni adresi adresinin Türkiye'den flaş bir takım olduğu öne sürüldü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...