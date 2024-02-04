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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu! Yıldız futbolcu Türkiye'de kalıyor...
Giriş Tarihi: 04.02.2024 01:04 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 01:05

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu! Yıldız futbolcu Türkiye'de kalıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan son şampiyon Galatasaray, lider Fenerbahçe ile aynı puanla 2. sırada yer alıyor. 2011 yılında sarı-kırmızılı formayı giymeyen başlayan ve takımın efsanesi haline gelen Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyordu. Tecrübeli file bekçisinin yeni adresi adresinin Türkiye'den flaş bir takım olduğu öne sürüldü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu! Yıldız futbolcu Türkiye’de kalıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'e fırtına gibi başlayan son şampiyon Galatasaray, lider Fenerbahçe ile aynı puanla 2. sırada yer alıyor. 2011 yılında sarı-kırmızılı formayı giymeyen başlayan ve takımın efsanesi haline gelen Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyordu. Tecrübeli file bekçisinin yeni adresi adresinin Türkiye'den flaş bir takım olduğu öne sürüldü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu! Yıldız futbolcu Türkiye’de kalıyor...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu! Yıldız futbolcu Türkiye’de kalıyor...

Son olarak Samsunspor deplasmanına giden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu! Yıldız futbolcu Türkiye’de kalıyor...

Bu skorla beraber puanını 63 yapan Cimbom, lider Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’nın yeni adresi belli oldu! Yıldız futbolcu Türkiye’de kalıyor...

2011'DE GELDİ EFSANE OLDU

2011/12 yaz transfer döneminde sürpriz bir transfer gerçekleştiren Galatasaray, 6.75 milyon Euro karşılığında Fernando Muslera'yı kadrosuna katmıştı.

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