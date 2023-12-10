Giriş Tarihi: 10.12.2023 19:31 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 19:33

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Victor Nelsson’un yerine dünya yıldızını alıyor! Ocak ayında yılın transferi: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligde son olarak Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek 40 puana ulaştı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Victor Nelsson'un takımdan ayrılacak olmasına kesin gözüyle bakılırken Galatasaray yönetimi, oyuncunun yerini yıldız bir isimle doldurmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…