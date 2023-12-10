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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Victor Nelsson’un yerine dünya yıldızını alıyor! Ocak ayında yılın transferi: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…
Giriş Tarihi: 10.12.2023 19:31 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 19:33

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Victor Nelsson’un yerine dünya yıldızını alıyor! Ocak ayında yılın transferi: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligde son olarak Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek 40 puana ulaştı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Victor Nelsson'un takımdan ayrılacak olmasına kesin gözüyle bakılırken Galatasaray yönetimi, oyuncunun yerini yıldız bir isimle doldurmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Victor Nelsson’un yerine dünya yıldızını alıyor! Ocak ayında yılın transferi: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı başladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Victor Nelsson’un yerine dünya yıldızını alıyor! Ocak ayında yılın transferi: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız transferlerle adından söz ettiren Aslan, Avrupa'da da transferleriyle çok konuşulan bir takım haline geldi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Victor Nelsson’un yerine dünya yıldızını alıyor! Ocak ayında yılın transferi: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, Galatasaray'ın adından söz ettirdiği transferler oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Victor Nelsson’un yerine dünya yıldızını alıyor! Ocak ayında yılın transferi: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Sezona güçlü kadrosuyla başlayan sarı-kırmızılılar, ligin ilk 15 haftasında sadece 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 40 puana ulaştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Victor Nelsson’un yerine dünya yıldızını alıyor! Ocak ayında yılın transferi: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Zirvedeki rakibi Fenerbahçe ile aynı puanı paylaşan Galatasaray, bu sezon da yine şampiyonluk için favori takımlardan birisi olarak görülüyor.

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