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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'a Osimhen hakkında müthiş haber! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu...
Giriş Tarihi: 16.10.2024 00:07 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 00:07

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'a Osimhen hakkında müthiş haber! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun sonlarında Napoli'den Victor Osimhen'i kiralaması Avrupa'da geniş yankı uyandırmıştı. Bazı kulüpler, Osimhen için şimdiden sıraya girerken, bu kulüpler arasında en ciddi talipli Chelsea takımıydı. Ada basını, Osimhen'in Chelsea'ye transferindeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte haberin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’a Osimhen hakkında müthiş haber! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu...

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’a Osimhen hakkında müthiş haber! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu...

Sarı Kırmızılı takımın tek golünü Yunus Akgün kaydetti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’a Osimhen hakkında müthiş haber! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu...

Aslan, bu sonuçla puanını 22 yaptı ve milli araya moralli bir şekilde girdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’a Osimhen hakkında müthiş haber! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu...

Liderliğini sürdüren Sarı Kırmızılı takıma, bir iyi haber de Ada basınından geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’a Osimhen hakkında müthiş haber! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu...

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için Chelsea iddiaları gündemdeydi.

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