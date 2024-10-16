Giriş Tarihi: 16.10.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'a Osimhen hakkında müthiş haber! İngilizler flaş gelişmeyi duyurdu...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın yaz transfer sezonunun sonlarında Napoli'den Victor Osimhen'i kiralaması Avrupa'da geniş yankı uyandırmıştı. Bazı kulüpler, Osimhen için şimdiden sıraya girerken, bu kulüpler arasında en ciddi talipli Chelsea takımıydı. Ada basını, Osimhen'in Chelsea'ye transferindeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte haberin detayları…