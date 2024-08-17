Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Real Madrid’e yılın transfer çalımı! Aslan, genç yıldızı dünya devinin elinden alıyor…
Giriş Tarihi: 17.08.2024 19:44 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 19:48

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Real Madrid’e yılın transfer çalımı! Aslan, genç yıldızı dünya devinin elinden alıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de sezonun ilk haftasını galibiyetle kapatan Galatasaray, Hatayspor ve Konyaspor maçlarını kazanmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da İsviçre takımı Young Boys ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, transferde flaş adımlar atmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin son haftalarına doğru girilirken fırsat transferleriyle taraftarını sevindirecek olan Aslan, Real Madrid'in de peşinden koştuğu yıldız oyuncu için devrede. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Real Madrid’e yılın transfer çalımı! Aslan, genç yıldızı dünya devinin elinden alıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, ligin ilk haftasında Hatayspor'u 2-1 yenmeyi başarmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Real Madrid’e yılın transfer çalımı! Aslan, genç yıldızı dünya devinin elinden alıyor…

İkinci hafta maçında da Konyaspor deplasmanına konuk olan Aslan, bu mücadeleyi de 2-1 kazanmasını bildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Real Madrid’e yılın transfer çalımı! Aslan, genç yıldızı dünya devinin elinden alıyor…

Bu galibiyetlerle birlikte Süper Lig'de 6 puana ulaşan Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı maça hazırlanmaya başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Real Madrid’e yılın transfer çalımı! Aslan, genç yıldızı dünya devinin elinden alıyor…

İsviçre'nin Young Boys takımıyla Devler Ligi'ne katılmak için mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’dan Real Madrid’e yılın transfer çalımı! Aslan, genç yıldızı dünya devinin elinden alıyor…

Şu ana kadar Batshuayi, Jelert ve Sara'yı kadrosuna katan Galatasaray, fırsat transferi kovalamaya başladı.

SON DAKİKA