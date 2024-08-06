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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın son bombası! Köhn'ün yerine geliyor...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:38

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın son bombası! Köhn'ün yerine geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıı sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, Jelert ve Gabriel Sala transferlerini yaptı. Sol bekte Derrick Köhn'e teklif gelmesi üzerine bu bölge için çalışmalarına başlayan Cimbom, listesine 3 yıldız ismi aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın son bombası! Köhn’ün yerine geliyor...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıı sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın son bombası! Köhn’ün yerine geliyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden sarı kırmızılılar, Jelert ve Gabriel Sala transferlerini yaptı.

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın son bombası! Köhn’ün yerine geliyor...

Sol bekte Derrick Köhn'e teklif gelmesi üzerine bu bölge için çalışmalarına başlayan Cimbom, listesine 3 yıldız ismi aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın son bombası! Köhn’ün yerine geliyor...

GÖZLER SOL BEKTE

Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı 5-0 yenilerek sezona kötü başlayan Galatasaray'da gözler sol bek transferine çevrildi.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın son bombası! Köhn’ün yerine geliyor...

Sarı-Kırmızılılar, bu mevki için titiz bir planlama yapıyor.



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