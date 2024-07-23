Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kötü haber geldi! İlkay Gündoğan’ın yeni adresini duyurdular: Büyük ters köşe…
Giriş Tarihi: 23.07.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:40

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kötü haber geldi! İlkay Gündoğan’ın yeni adresini duyurdular: Büyük ters köşe…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transferde de önemli hamlelerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, orta saha için İlkay Gündoğan ile de ilgileniyordu. Taraftarın da gelmesi için sürekli mesaj gönderdiği İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kötü haber geldi! İlkay Gündoğan’ın yeni adresini duyurdular: Büyük ters köşe…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kötü haber geldi! İlkay Gündoğan’ın yeni adresini duyurdular: Büyük ters köşe…

Şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip orta saha ve sağ bek bölgeleri için çalışmalarına devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kötü haber geldi! İlkay Gündoğan’ın yeni adresini duyurdular: Büyük ters köşe…

DOUE TRANSFERİ YATTI

Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Guela Doue transferi, oyuncu tarafının bitmek tükenmek bilmeyen istekleri nedeniyle olumsuz noktalandı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kötü haber geldi! İlkay Gündoğan’ın yeni adresini duyurdular: Büyük ters köşe…

Farklı isimlerle iletişime devam eden sarı-kırmızılı ekip, sağ bek bölgesine nokta atışı bir transfer yapmak istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kötü haber geldi! İlkay Gündoğan’ın yeni adresini duyurdular: Büyük ters köşe…

Öte yandan Galatasaray'ın orta saha transferi için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Wendel transferinde de son aşamaya gelindiği kaydedildi.

SON DAKİKA