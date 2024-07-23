Giriş Tarihi: 23.07.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
16:40
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kötü haber geldi! İlkay Gündoğan’ın yeni adresini duyurdular: Büyük ters köşe…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transferde de önemli hamlelerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, orta saha için İlkay Gündoğan ile de ilgileniyordu. Taraftarın da gelmesi için sürekli mesaj gönderdiği İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…