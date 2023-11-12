SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen'den Okan Buruk için olay sözler! "Kazımcan, Zaha, Ziyech, Abdülkerim..."

Direkten dönen top, ardından Erce'nin kurtardığı önemli pozisyondan hemen sonra golü G.Saray'dan beklerken Hatay'ın golü geldi. Yine müthiş bir kontratak, çok çabuk çıkan bir Hatayspor ve Lamkel ile gelen galibiyet golü… Sonuçta G.Saray kazanmayı hak etmedi. Top kontrolünün %60-70 arası G.Saray'da olması bir şey ifade etmedi. Hakem Bahattin Şimşek, bana göre mükemmele yakın bir maç yönetti. Çok ama çok beğendim. Tartışılacak tek pozisyon son dakikada Barış Alper'in rakibinin kafasına vurduğu şiddetli dirsek. VAR hakemi bunu görmeli ve attırmalıydı.