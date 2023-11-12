SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen'den Okan Buruk için olay sözler! "Kazımcan, Zaha, Ziyech, Abdülkerim..."

Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:29
Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
09:29
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek, ligde bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül 3 golün atıldığı kritik karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Kazımcan Karataş, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı ile ilgili tercihlerini eleştirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...