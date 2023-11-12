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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen'den Okan Buruk için olay sözler! "Kazımcan, Zaha, Ziyech, Abdülkerim..."
Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:29

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen'den Okan Buruk için olay sözler! "Kazımcan, Zaha, Ziyech, Abdülkerim..."

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek, ligde bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül 3 golün atıldığı kritik karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Kazımcan Karataş, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı ile ilgili tercihlerini eleştirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk için olay sözler! Kazımcan, Zaha, Ziyech, Abdülkerim...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek, ligde bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül 3 golün atıldığı kritik karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Kazımcan Karataş, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı ile ilgili tercihlerini eleştirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk için olay sözler! Kazımcan, Zaha, Ziyech, Abdülkerim...

AHMET ÇAKAR - HAKEM ŞİMŞEK MÜKEMMELE YAKINDI

Galatasaray, sezon başından beri Avrupa maçlarında çok çok iyi ama lig maçlarında ve de özellikle deplasmanlarda iyi oynamıyordu. Ve sonunda dün gece Hatay'a kaybettiler. G.Saray, özellikle ilk yarı ne şut attı ne de topun yönünü çabuk değiştirebildi. Özellikle Hatayspor gibi kapanan takımlara karşı cepheden araya oynayarak ya da ikiyle bire bir pozisyon bulmak şart. Ama G.Saray bunların hiçbirini yapmadı, yapamadı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk için olay sözler! Kazımcan, Zaha, Ziyech, Abdülkerim...

Hatay pek tabii ki iyi kapanıp çabuk kontrataklarla pozisyon yaratmak istiyordu. İlk yarıda bunu başardılar ve öne geçtiler. G.Saray, golden sonra beraberliği buldu ama bu gol tamamen Hatay kalecisi Erce'nin mutlak hatasından geldi. Kendi oyuncusu ile çarpıştı, boşta kalan topu da Zaha filelere yolladı. İkinci yarı G.Saray, oyunu çözebilir diyorduk. Nitekim de bu yarıya G.Saray hem çok hızlı hem de çok istekli başladı. İkinci yarının 5-10 dakikası rakibi adeta bayılttılar.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk için olay sözler! Kazımcan, Zaha, Ziyech, Abdülkerim...

Direkten dönen top, ardından Erce'nin kurtardığı önemli pozisyondan hemen sonra golü G.Saray'dan beklerken Hatay'ın golü geldi. Yine müthiş bir kontratak, çok çabuk çıkan bir Hatayspor ve Lamkel ile gelen galibiyet golü… Sonuçta G.Saray kazanmayı hak etmedi. Top kontrolünün %60-70 arası G.Saray'da olması bir şey ifade etmedi. Hakem Bahattin Şimşek, bana göre mükemmele yakın bir maç yönetti. Çok ama çok beğendim. Tartışılacak tek pozisyon son dakikada Barış Alper'in rakibinin kafasına vurduğu şiddetli dirsek. VAR hakemi bunu görmeli ve attırmalıydı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen’den Okan Buruk için olay sözler! Kazımcan, Zaha, Ziyech, Abdülkerim...

ERMAN TOROĞLU - GALATASARAY'IN HÜCUMLARI YALAN RÜZGARI!

Hatayspor, dün akşam 90 dakika boyunca kendisi nasıl oynamak istediyse ve rakibini nasıl oynatmamak istediyse, hepsini yaptı. Volkan, dersini iyi çalışmış ama aynı şeyleri Okan için söyleyemeyeceğim. G.Saray topla daha fazla oynayan takım tamam ama daha fazla oynarken rakibini kaçırıyor, defansa gelmesini ve gardını almasını sağlıyor; sonra araya top atmaya kalkıyorlar. O zaman da rakip bunları leblebi gibi topluyor.

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