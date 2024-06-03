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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'den flaş karar! 40 milyon Euro'luk teklif sonrası...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:16

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'den flaş karar! 40 milyon Euro'luk teklif sonrası...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük payı olan ve bu sezon gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, flaş bir karara imza attı. Yıldız oyuncuyu 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Icardi, bu teklif sonrası kararını verdi. Peki Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den flaş karar! 40 milyon Euro’luk teklif sonrası...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den flaş karar! 40 milyon Euro’luk teklif sonrası...

Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük payı olan ve bu sezon gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, flaş bir karara imza attı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den flaş karar! 40 milyon Euro’luk teklif sonrası...

Yıldız oyuncuyu 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Icardi, bu teklif sonrası kararını verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den flaş karar! 40 milyon Euro’luk teklif sonrası...

Peki Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den flaş karar! 40 milyon Euro’luk teklif sonrası...

Sezonu 32 gol-12 asistle tamamlayan Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluğunda yine başrolü oynadı.

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