Son dakika Galatasaray haberi: Mourinho istedi, Okan Buruk alıyor! Transferde büyük sürpriz...

GALATASARAY'DA ZAHA BEKLEYİŞİ!

İngiliz basınının West Ham'ın transferi için 10 milyon Sterlin'i (yaklaşık 12 milyon Euro) gözden çıkardığını yazdığı Wilfried Zaha ile ilgili gelişmeler Galatasaray camiasında merakla izleniyor.