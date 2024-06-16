Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
08:59
Son dakika Galatasaray haberi: Mourinho istedi, Okan Buruk alıyor! Transferde büyük sürpriz...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de önümüzdeki sezonda da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılılar, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Cimbom, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte Okan Buruk'un istediği yıldız isim ve tüm detaylar...