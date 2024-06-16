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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Mourinho istedi, Okan Buruk alıyor! Transferde büyük sürpriz...
Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 08:59

Son dakika Galatasaray haberi: Mourinho istedi, Okan Buruk alıyor! Transferde büyük sürpriz...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de önümüzdeki sezonda da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılılar, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Cimbom, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte Okan Buruk'un istediği yıldız isim ve tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Mourinho istedi, Okan Buruk alıyor! Transferde büyük sürpriz...

Süper Lig'de önümüzdeki sezonda da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Mourinho istedi, Okan Buruk alıyor! Transferde büyük sürpriz...

Yeni sezonda 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılılar, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mourinho istedi, Okan Buruk alıyor! Transferde büyük sürpriz...

Cimbom, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberi: Mourinho istedi, Okan Buruk alıyor! Transferde büyük sürpriz...

İşte Okan Buruk'un istediği yıldız isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Mourinho istedi, Okan Buruk alıyor! Transferde büyük sürpriz...

GALATASARAY'DA ZAHA BEKLEYİŞİ!

İngiliz basınının West Ham'ın transferi için 10 milyon Sterlin'i (yaklaşık 12 milyon Euro) gözden çıkardığını yazdığı Wilfried Zaha ile ilgili gelişmeler Galatasaray camiasında merakla izleniyor.

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