Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu! Bahis davasında şok gelişme...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 18:02

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu! Bahis davasında şok gelişme...

Son dakika Galatasaray haberi: Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Aston Villa'ya şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncu, Juventus forması giyen Nicolo Fagioli ve Newcastle United'da oynayan Sandro Tonali ile birlikte yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma ile karşı karşıya kalmıştı. Bahis oynadığını itiraf eden Fagioli 7 ay men cezası alırken, Zaniolo ve Tonali ile ilgili çıkacak karar merak konusu olmuştu. İtalyan basını, Nicolo Zaniolo'ya verilecek cezayı böyle açıkladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo’nun cezası belli oldu! Bahis davasında şok gelişme...

Newcastle United'da forma giyen Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo’nun cezası belli oldu! Bahis davasında şok gelişme...

İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansımıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo’nun cezası belli oldu! Bahis davasında şok gelişme...

Yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı da duyurulmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo’nun cezası belli oldu! Bahis davasında şok gelişme...

Juventus'ta forma giyen Nicolo Fagioli ile başlayan, Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali'nin dahil edildiği yasa dışı bahis skandalında bir futbolcunun adı daha gündeme geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo’nun cezası belli oldu! Bahis davasında şok gelişme...

Ülkede bahis skandalına karışan oyuncuların adını duyuran, ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Fabrizio Corona, kendi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bahis skandalına karışan 4. futbolcunun İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen Polonyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski olduğunu iddia etti.

SON DAKİKA