Giriş Tarihi: 19.10.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 18:02

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu! Bahis davasında şok gelişme...

Son dakika Galatasaray haberi: Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Aston Villa'ya şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncu, Juventus forması giyen Nicolo Fagioli ve Newcastle United'da oynayan Sandro Tonali ile birlikte yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma ile karşı karşıya kalmıştı. Bahis oynadığını itiraf eden Fagioli 7 ay men cezası alırken, Zaniolo ve Tonali ile ilgili çıkacak karar merak konusu olmuştu. İtalyan basını, Nicolo Zaniolo'ya verilecek cezayı böyle açıkladı. İşte tüm detaylar...