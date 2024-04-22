Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a sürpriz teklif! Son kararını verdi: İtalya Ligi derken...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, son olarak Pendikspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan teknik adam Okan Buruk için daha önce İtalyan ekipleri talip olmuştu. Tecrübeli isim için bu sefer kimsenin beklemediği o takımdan bir teklif geldi. İşte son dakika Galatasaray haberinin tüm detayları...