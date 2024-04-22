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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'a sürpriz teklif! Son kararını verdi: İtalya Ligi derken...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:48

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'a sürpriz teklif! Son kararını verdi: İtalya Ligi derken...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, son olarak Pendikspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan teknik adam Okan Buruk için daha önce İtalyan ekipleri talip olmuştu. Tecrübeli isim için bu sefer kimsenin beklemediği o takımdan bir teklif geldi. İşte son dakika Galatasaray haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a sürpriz teklif! Son kararını verdi: İtalya Ligi derken...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, son olarak Pendikspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan teknik adam Okan Buruk için daha önce İtalyan ekipleri talip olmuştu. Tecrübeli isim için bu sefer kimsenin beklemediği o takımdan bir teklif geldi. İşte son dakika Galatasaray haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a sürpriz teklif! Son kararını verdi: İtalya Ligi derken...

Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, geçtiğimiz sezon olduğu gibi tekrardan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a sürpriz teklif! Son kararını verdi: İtalya Ligi derken...

Son olarak evinde Pendikspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a sürpriz teklif! Son kararını verdi: İtalya Ligi derken...

Bu skorla beraber puanını toplamda 90'a yükselten Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 5'e yükseltti.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’a sürpriz teklif! Son kararını verdi: İtalya Ligi derken...

REKORA 3 PUAN KALDI...

Dün akşam Pendikspor karşısından zaferle ayrılan Aslan, Okan Buruk yönetiminde yeni bir rekora daha imzasını attı.

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