SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Hoca biletini kesmişti! İşte Jelert’in yerine gelecek o isim...

Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
09:53
Galatasaray'da Sacha Boey performansı beklenen ancak bekleneni bir türlü vermeyen Jelert'in bileti kesildi. Kasımpaşa maçında da sınıfta kalan Danimarkalı futbolcunun üstünü çizen sarı kırmızılı takımın hocası, yönetimden devre arası transfer çalışmalarına sağ bek maddesini de eklemelerini istedi. Transfer çalışmalarında kollarını sıvayan yönetim bir isim için devreye girdi. İşte transfer listesinin ilk sıralarında bulunan o isim…