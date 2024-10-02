SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Hoca biletini kesmişti! İşte Jelert’in yerine gelecek o isim...

Galatasaray transfer haberleri son dakika: Kasımpaşa'ya karşı 3-0'lık skoru koruyamayan Galatasaray'da Jelert'in de adeta bileti kesildi. Bir türlü yeterli performansı gösteremeyen 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun yerine gelecek isim için ise şimdiden transfer düğmesine basıldı. İşte sarı kırmızılı takımdan gelen son dakika transfer haberleri…