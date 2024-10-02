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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Hoca biletini kesmişti! İşte Jelert'in yerine gelecek o isim...
Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 09:53

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Hoca biletini kesmişti! İşte Jelert'in yerine gelecek o isim...

Galatasaray'da Sacha Boey performansı beklenen ancak bekleneni bir türlü vermeyen Jelert'in bileti kesildi. Kasımpaşa maçında da sınıfta kalan Danimarkalı futbolcunun üstünü çizen sarı kırmızılı takımın hocası, yönetimden devre arası transfer çalışmalarına sağ bek maddesini de eklemelerini istedi. Transfer çalışmalarında kollarını sıvayan yönetim bir isim için devreye girdi. İşte transfer listesinin ilk sıralarında bulunan o isim…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Hoca biletini kesmişti! İşte Jelert’in yerine gelecek o isim...

Galatasaray transfer haberleri son dakika: Kasımpaşa'ya karşı 3-0'lık skoru koruyamayan Galatasaray'da Jelert'in de adeta bileti kesildi. Bir türlü yeterli performansı gösteremeyen 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun yerine gelecek isim için ise şimdiden transfer düğmesine basıldı. İşte sarı kırmızılı takımdan gelen son dakika transfer haberleri…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Hoca biletini kesmişti! İşte Jelert’in yerine gelecek o isim...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı evinde ağırlayan Galatasaray, maçın 34. dakikasına kadar skoru 3-0'a getirmiş ancak bu üstünlüğü koruyamamıştı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Hoca biletini kesmişti! İşte Jelert’in yerine gelecek o isim...

Osimhen ve Icardi'nin golleriyle öne geçen Cimbom'un şovu, 44. dakika'da Fall'ın golüyle son buldu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Hoca biletini kesmişti! İşte Jelert’in yerine gelecek o isim...

Bu dakikadan sonra Kasımpaşa, oyunu dengeledi ve mücadeleyi 3-3'e getirmeyi başardı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Hoca biletini kesmişti! İşte Jelert’in yerine gelecek o isim...

Karşılaşmanın ardında teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

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