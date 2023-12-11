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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonlar Ligi’nde kader maçı! Galatasaray son 16’ya nasıl çıkar? İşte tüm gruptan çıkma ihtimalleri…
Giriş Tarihi: 11.12.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 18:27

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonlar Ligi’nde kader maçı! Galatasaray son 16’ya nasıl çıkar? İşte tüm gruptan çıkma ihtimalleri…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön eleme turundan başlamaya hak kazandı. Tüm eleme turlarını birer birer geçen sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu zorlu bir gruba düştü. Bu grupta son maçlar öncesi 5 puanı bulunan Aslan, Danimarka ekibi Kopenhag ile kader maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın gruptan hangi ihtimallerde çıkacağını araştırıyor. İşte Aslan'ın son 16'ya yükselmesi için tüm ihtimaller…

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonlar Ligi’nde kader maçı! Galatasaray son 16’ya nasıl çıkar? İşte tüm gruptan çıkma ihtimalleri…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonlar Ligi’nde kader maçı! Galatasaray son 16’ya nasıl çıkar? İşte tüm gruptan çıkma ihtimalleri…

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag gibi Avrupa'nın önemli takımlarıyla eşleşti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonlar Ligi’nde kader maçı! Galatasaray son 16’ya nasıl çıkar? İşte tüm gruptan çıkma ihtimalleri…

Grubun ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçta Manchester United karşısında tarihi bir galibiyet aldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonlar Ligi’nde kader maçı! Galatasaray son 16’ya nasıl çıkar? İşte tüm gruptan çıkma ihtimalleri…

Old Trafford'da oynanan müthiş mücadeleden 3-2 galip çıkan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonlar Ligi’nde kader maçı! Galatasaray son 16’ya nasıl çıkar? İşte tüm gruptan çıkma ihtimalleri…

Daha sonra art arda oynanan Bayern Münih maçlarından mağlup ayrılsa da sergilediği futbolla övgüleri toplayan Okan Buruk ve öğrencileri, kader maçına hazırlanıyor.

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