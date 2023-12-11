Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonlar Ligi’nde kader maçı! Galatasaray son 16’ya nasıl çıkar? İşte tüm gruptan çıkma ihtimalleri…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön eleme turundan başlamaya hak kazandı. Tüm eleme turlarını birer birer geçen sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu zorlu bir gruba düştü. Bu grupta son maçlar öncesi 5 puanı bulunan Aslan, Danimarka ekibi Kopenhag ile kader maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın gruptan hangi ihtimallerde çıkacağını araştırıyor. İşte Aslan'ın son 16'ya yükselmesi için tüm ihtimaller…