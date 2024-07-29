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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tüm dünya bunu konuşacak! Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor
Giriş Tarihi: 29.07.2024 19:39 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:40

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tüm dünya bunu konuşacak! Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sağ bek transferini tamamladıktan sonra gözlerini orta saha için çeviren sarı-kırmızılı ekip, birçok futbolcuyla görüşme halinde. Ancak Galatasaraylıların rüyalarını süsleyen isim ise bir başka. Son gelen haberlere göre Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız futbolcu için iletişimde kalmaya devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tüm dünya bunu konuşacak! Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tüm dünya bunu konuşacak! Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor

Son olarak Elias Jelert'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, gözlerini orta sahaya yapılacak takviyeye çevirdi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tüm dünya bunu konuşacak! Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor

Bu bölge için birçok alternatifi bulunan Aslan, taraftarların merakla beklediği oyuncu için iletişim halinde. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tüm dünya bunu konuşacak! Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, orta sahasını kaliteli bir oyuncuyla kuvvetlendirmeyi planlıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tüm dünya bunu konuşacak! Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor

Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Barcelona'daki durumu belirsizliğini koruyan İlkay Gündoğan için adeta pusuya yattı.

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