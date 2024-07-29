Giriş Tarihi: 29.07.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
19:40
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tüm dünya bunu konuşacak! Süper Lig’de yılın transferini Galatasaray yapıyor
Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sağ bek transferini tamamladıktan sonra gözlerini orta saha için çeviren sarı-kırmızılı ekip, birçok futbolcuyla görüşme halinde. Ancak Galatasaraylıların rüyalarını süsleyen isim ise bir başka. Son gelen haberlere göre Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız futbolcu için iletişimde kalmaya devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları…