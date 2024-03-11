Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:13
Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Sacha Boey'in yerini dolduracak...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Serge Aurier alınsa da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası o bölgeyi bir türlü dolduramayan Cimbom, Boey'in yerine sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...