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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Sacha Boey'in yerini dolduracak...
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:13

Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Sacha Boey'in yerini dolduracak...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Serge Aurier alınsa da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası o bölgeyi bir türlü dolduramayan Cimbom, Boey'in yerine sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Sacha Boey’in yerini dolduracak...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Sacha Boey’in yerini dolduracak...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Sacha Boey’in yerini dolduracak...

Serge Aurier alınsa da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası o bölgeyi bir türlü dolduramayan Cimbom, Boey'in yerine sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Sacha Boey’in yerini dolduracak...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve sağ bek bulundu! Sacha Boey’in yerini dolduracak...

Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, yeni sağ bek için kolları sıvadı.

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