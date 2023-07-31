Giriş Tarihi: 31.07.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 18:18

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexandru Cicaldau’nun yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Zalgiris'e karşı oynadı. Karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekibin Rams Park'ta oynanacak rövanş maçında turu geçeceğine inanılıyor. Bu sırada transferde oldukça hareketli bir haftayı geriden bırakan Aslan, son olarak Zaha ve Icardi'yi kadrosuna kattı. Yeni yıldızlarına görkemli bir imza töreni düzenleyen Galatasaray'da ayrılıklar da peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan'da kiralık olarak geçiren Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…