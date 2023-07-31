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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Alexandru Cicaldau’nun yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 31.07.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 18:18

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexandru Cicaldau’nun yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda Zalgiris'e karşı oynadı. Karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekibin Rams Park'ta oynanacak rövanş maçında turu geçeceğine inanılıyor. Bu sırada transferde oldukça hareketli bir haftayı geriden bırakan Aslan, son olarak Zaha ve Icardi'yi kadrosuna kattı. Yeni yıldızlarına görkemli bir imza töreni düzenleyen Galatasaray'da ayrılıklar da peş peşe gelmeye başladı. Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan'da kiralık olarak geçiren Cicaldau'nun yeni adresi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexandru Cicaldau’nun yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexandru Cicaldau’nun yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Sezonun ilk resmi maçına Zalgiris karşısında çıkan Galatasaray, oynadığı futbolla tepki çekse de sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı başarmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Alexandru Cicaldau’nun yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak rövanş maçında turu geçeceğine inanılan sarı-kırmızılı ekip, transferde flaş hamleler atmaya devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexandru Cicaldau’nun yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Galatasaray, kadrosuna kattığı yeni transferleri için taraftarlara açık imza töreni düzenledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexandru Cicaldau’nun yeni adresi belli oldu! Süper Lig ekibine imzayı atıyor…

Rams Park'ta gerçekleştirilen imza törenine başkan Dursun Özbek, bonservisleri alınan Mauro Icardi ile Kaan Ayhan, yeni transferler Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile geçen sezon ara transfer döneminde kadroya katılan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle karşılama yapılamayan Nicolo Zaniolo katıldı.

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