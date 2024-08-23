Giriş Tarihi: 23.08.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
21:39
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan yeni sol bekini buldu! Taraftarın beklediği isim sonunda geliyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayan Galatasaray, Hatayspor ve Konyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldı. Ligde bu hafta oynayacağı mücadele ertelenen sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Bu mağlubiyet moralleri bozsa da sarı-kırmızılıların transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Aslan, uzun süredir arayışta olduğu sol bek mevkisi için yeni yıldızını buldu. İşte son dakika haberinin detayları…