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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan yeni sol bekini buldu! Taraftarın beklediği isim sonunda geliyor…
Giriş Tarihi: 23.08.2024 21:37 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 21:39

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan yeni sol bekini buldu! Taraftarın beklediği isim sonunda geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayan Galatasaray, Hatayspor ve Konyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldı. Ligde bu hafta oynayacağı mücadele ertelenen sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Bu mağlubiyet moralleri bozsa da sarı-kırmızılıların transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Aslan, uzun süredir arayışta olduğu sol bek mevkisi için yeni yıldızını buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan yeni sol bekini buldu! Taraftarın beklediği isim sonunda geliyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da şampiyonluk hedefiyle başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan yeni sol bekini buldu! Taraftarın beklediği isim sonunda geliyor…

Okan Buruk yönetimindeki üçüncü sezonuna başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk iki haftasını galibiyetle bitirerek iyi bir başlangıç yaptı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan yeni sol bekini buldu! Taraftarın beklediği isim sonunda geliyor…

Ancak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys'a karşı alınan mağlubiyet moralleri bozdu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan yeni sol bekini buldu! Taraftarın beklediği isim sonunda geliyor…

Turu İstanbul'a bırakan Aslan, transfer çalışmalarına da hız verdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan yeni sol bekini buldu! Taraftarın beklediği isim sonunda geliyor…

Bir süredir sol bek mevkisi için birçok oyuncuyla girişimlerini sürdüren Galatasaray, yeni sol bekini buldu.

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