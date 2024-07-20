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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ı isteyen dünya devi belli oldu! Bonservis bedelini duyurdular
Giriş Tarihi: 20.07.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 17:56

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ı isteyen dünya devi belli oldu! Bonservis bedelini duyurdular

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bir şampiyonluk daha istiyor. Ligde üst üste ikinci zaferin ardından üçüncüsü için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Bu sezonun parlayan ismi Barış Alper Yılmaz, dünya devlerinin radarına girdi. EURO 2024 performansı sonrası teklifler alan Barış Alper için kapıyı çalan son dünya devi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ı isteyen dünya devi belli oldu! Bonservis bedelini duyurdular

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ı isteyen dünya devi belli oldu! Bonservis bedelini duyurdular

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar, transferde de flaş gelişmelerle gündemin en üst sıralarında yer alıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ı isteyen dünya devi belli oldu! Bonservis bedelini duyurdular

Şu ana kadar şampiyon kadrosunu bozmayan Aslan, yalnızca Michy Batshuayi eklemesini yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ı isteyen dünya devi belli oldu! Bonservis bedelini duyurdular

Orta saha ve sağ bek bölgeleri için arayışların devam ettiği Galatasaray'da en önemli gündem maddesi ise Barış Alper Yılmaz'ın transferi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ı isteyen dünya devi belli oldu! Bonservis bedelini duyurdular

Milli futbolcu, dünyaca ünlü takımları peşinde sürüklemeye devam ediyor.

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