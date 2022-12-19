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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Berke Özer’in yeni takımı belli oldu! Eski Fenerbahçeli Galatasaray derken sürpriz takıma imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 19.12.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 19:41

Son dakika Galatasaray haberleri: Berke Özer’in yeni takımı belli oldu! Eski Fenerbahçeli Galatasaray derken sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Fenerbahçe'nin 2018 yılında Altınordu'dan transfer ettiği Berke Özer, Türk futbolunun gelecek vaat eden kalecilerinden birisi olarak gösteriliyordu. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır'ın yükselen performansı nedeniyle şans bulmakta zorlanan genç file bekçisi, önce Westerlo'ya kiralandı daha sonra ise bedelsiz olarak Portimonense'ye transfer oldu. 22 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a transferi konuşulurken Berke'nin yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Berke Özer’in yeni takımı belli oldu! Eski Fenerbahçeli Galatasaray derken sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Dünya Kupası arası öncesi Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle 3'te 3 yapan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Berke Özer’in yeni takımı belli oldu! Eski Fenerbahçeli Galatasaray derken sürpriz takıma imzayı atıyor…

Seri galibiyetlerle ligde puanını 27'ye yükselten sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası dönüşünde galibiyetlere devam ederek liderliği istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Berke Özer’in yeni takımı belli oldu! Eski Fenerbahçeli Galatasaray derken sürpriz takıma imzayı atıyor…

Bu sırada bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Aslan, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Berke Özer’in yeni takımı belli oldu! Eski Fenerbahçeli Galatasaray derken sürpriz takıma imzayı atıyor…

Birçok bölge için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Okan Kocuk'un yetersiz performansı nedeniyle bir kaleci takviyesi yapmaya karar vermişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Berke Özer’in yeni takımı belli oldu! Eski Fenerbahçeli Galatasaray derken sürpriz takıma imzayı atıyor…

Fernando Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci arayan Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Inaki Pena'yı gündemine aldı ancak İspanyol kalecinin Barcelona'da kariyerine devam edeceği belirtildi.

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