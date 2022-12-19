Giriş Tarihi: 19.12.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 19:41

Son dakika Galatasaray haberleri: Berke Özer’in yeni takımı belli oldu! Eski Fenerbahçeli Galatasaray derken sürpriz takıma imzayı atıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Fenerbahçe'nin 2018 yılında Altınordu'dan transfer ettiği Berke Özer, Türk futbolunun gelecek vaat eden kalecilerinden birisi olarak gösteriliyordu. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır'ın yükselen performansı nedeniyle şans bulmakta zorlanan genç file bekçisi, önce Westerlo'ya kiralandı daha sonra ise bedelsiz olarak Portimonense'ye transfer oldu. 22 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a transferi konuşulurken Berke'nin yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları…