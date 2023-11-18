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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarları bir gecede transferi iptal etmişti! Matias Vecino’dan aylar sonra olay yaratan itiraf…
Giriş Tarihi: 18.11.2023 21:57 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 22:00

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarları bir gecede transferi iptal etmişti! Matias Vecino’dan aylar sonra olay yaratan itiraf…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yoluna devam ediyor. Bu sezon ligde yine seri galibiyetlerle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yenilgisini milli ara öncesi oynadığı Hatayspor maçında aldı. Zirve yarışında Fenerbahçe ile büyük bir çekişmeye giren Galatasaray'da sezon başında Matias Vecino transferi gündemi bir hayli meşgul etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarların istemediği yıldız oyuncudan aylar sonra olay yaratan bir itiraf geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarları bir gecede transferi iptal etmişti! Matias Vecino’dan aylar sonra olay yaratan itiraf…

Son dakika haberleri… Bu sezon yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız oyuncuyla takviye eden Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla yola çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarları bir gecede transferi iptal etmişti! Matias Vecino’dan aylar sonra olay yaratan itiraf…

Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez ve Angelino gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Aslan, transferin son günlerinde flaş bir isimle konuşulmuştu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarları bir gecede transferi iptal etmişti! Matias Vecino’dan aylar sonra olay yaratan itiraf…

Galatasaray'ın orta saha arayışlarının sürdüğü sırada gündeme gelen Matias Vecino, taraftarlardan büyük bir veto yemişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarları bir gecede transferi iptal etmişti! Matias Vecino’dan aylar sonra olay yaratan itiraf…

Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği söylenen 32 yaşındaki yıldızın transferi adeta bir gecede iptal oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarları bir gecede transferi iptal etmişti! Matias Vecino’dan aylar sonra olay yaratan itiraf…

Sarı-kırmızılı taraftarlar Uruguaylı oyuncunun transferini istemediklerini sosyal medyada oldukça güçlü bir şekilde dile getirdi.

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