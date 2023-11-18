Giriş Tarihi: 18.11.2023 21:57 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 22:00

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarları bir gecede transferi iptal etmişti! Matias Vecino’dan aylar sonra olay yaratan itiraf…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yoluna devam ediyor. Bu sezon ligde yine seri galibiyetlerle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yenilgisini milli ara öncesi oynadığı Hatayspor maçında aldı. Zirve yarışında Fenerbahçe ile büyük bir çekişmeye giren Galatasaray'da sezon başında Matias Vecino transferi gündemi bir hayli meşgul etmişti. Sarı-kırmızılı taraftarların istemediği yıldız oyuncudan aylar sonra olay yaratan bir itiraf geldi. İşte son dakika haberinin detayları…